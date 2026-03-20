Nuovo SUV Citroën C5 Aircross sulle strade della Milano-Torino

Il legame tra Citroën e l’Italia si rinnova sulle strade della Milano‑Torino, la Classica più antica al mondo, dove il nuovo SUV Citroën C5 Aircross ha accompagnato gli atleti come Auto Ufficiale di RCS Sport. Un viaggio che testimonia la continuità di una storia ultracentenaria iniziata nel 1924, quando André‑Gustave Citroën acquistò a Milano un terreno da Nicola Romeo, allora proprietario di Alfa Romeo, per aprire la prima filiale italiana del marchio in via Gattamelata.

Oggi, a distanza di oltre un secolo, Citroën conferma il suo legame con il Bel Paese partecipando alle principali competizioni ciclistiche tricolori. La consegna simbolica del nuovo modello è avvenuta nello storico comprensorio di Mirafiori, sede di Stellantis a Torino, segnando una tappa fondamentale per il brand francese che sarà protagonista del Giro d’Italia, del Giro E, del Giro d’Italia Women, del Giro Next Gen e di tutte le Grandi Classiche come Tirreno‑Adriatico, Milano‑Torino, Milano‑Sanremo, Giro d’Abruzzo e Gran Piemonte, oltre alle Gran Fondo Strade Bianche e Il Lombardia.

Il nuovo C5 Aircross diventa così una vera e propria vetrina itinerante per le innovazioni della Casa, con un design moderno, linee affilate e volumi muscolosi che coniugano eleganza e solidità. Citroën definisce il modello come la nuova ammiraglia della propria gamma, completando in meno di due anni il rinnovamento totale della linea di prodotti.

Con 174 chilometri percorsi da Rho a Superga, il SUV ha mostrato tutto il suo potenziale: spaziosità, comfort e versatilità in linea con le esigenze logistiche e dinamiche di RCS Sport. L’abitacolo, impreziosito dai sedili Advanced Comfort e dal sistema di sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi, si distingue per un comfort che Citroën definisce come “un viaggio in classe comfort, all’interno di un salotto high‑tech”. Il bagagliaio mantiene lo stesso volume indipendentemente dal tipo di propulsione e la seconda fila offre ampio spazio anche nei lunghi trasferimenti di squadra.

Il nuovo touchscreen Waterfall, di grandi dimensioni e intuitivo, rappresenta il cuore tecnologico di una plancia contemporanea pensata per garantire semplicità d’uso e connettività. Queste caratteristiche rendono il C5 Aircross un punto di riferimento nel segmento dei C‑SUV, combinando prestazioni, affidabilità e comfort di classe superiore.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo SUV C5 Aircross è per la prima volta disponibile anche in versione 100% elettrica. Due le varianti: la Comfort Range, con motore da 210 CV (157 kW) e batteria da 73 kWh per un’autonomia di 520 km, e la Long Range da 230 CV (170 kW) con batteria da 97 kWh, capace di raggiungere fino a 680 km con una sola ricarica. Completano la gamma la versione Hybrid 145 Automatic, porta d’accesso all’elettrificazione con un prezzo di 28.900 euro, e la Plug‑In Hybrid 225 Automatic, ideale per chi desidera unire dinamismo e sostenibilità.

In tutte le sue configurazioni, il nuovo C5 Aircross riflette la strategia del marchio di offrire prodotti accessibili, moderni e coerenti con la missione elettrica di Citroën. La partecipazione alle grandi corse ciclistiche diventa così un palcoscenico d’eccezione per mostrare l’evoluzione tecnologica e stilistica della Casa francese, che continua a unire la propria storia a quella delle strade italiane.

Con questa presenza d’eccezione nella Milano‑Torino e nei prossimi eventi del calendario ciclistico, Citroën riafferma una volta di più la sua vocazione popolare e audace, fatta di innovazione, comfort e passione per la mobilità. Un tributo alle radici milanesi del marchio e un segnale forte della direzione verso un futuro totalmente elettrificato.