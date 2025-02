OASIS: il 28 febbraio esce il vinile di “STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS” in edizione limitata

Il celebre album “Standing on the Shoulder of Giants” degli Oasis compie 25 anni e per festeggiare questo importante anniversario, verrà pubblicato in vinile in edizione limitata nelle varianti silver e blue and purple marble il 28 febbraio. Questo quarto album in studio della band inglese segnò una svolta nella loro carriera artistica e introdusse nuove sonorità audaci ed innovative.

Attraverso brani quali “Go Let It Out”, “Gas Panic!”, e “Fuckin’ In the Bushes”, gli Oasis sperimentarono nuovi suoni, includendo loop di batteria, campionamenti, sitar elettrico, e sintetizzatori. Questa nuova direzione musicale portò la band verso un approccio più audace e sperimentale, mantenendo comunque la forza e l’essenza che li ha resi celebri in tutto il mondo.

Con la partecipazione di Gem Archer e Andy Bell alla chitarra e al basso per le esibizioni dal vivo, “Standing on the Shoulder of Giants” rappresenta non solo un punto di svolta nella carriera degli Oasis, ma anche un capitolo fondamentale nel loro percorso artistico.

Non resta che attendere con trepidazione l’uscita di questa edizione speciale, mentre gli appassionati della band possono godersi il lyric video del brano “Go Let It Out” su YouTube e prepararsi per una serie di concerti che si preannunciano memorabili.