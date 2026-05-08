OCCHI pubblica il nuovo singolo Origami: la voce autentica della Generazione Z

Esce oggi Origami, il nuovo singolo di OCCHI, giovane talento indie pop di Lodi che continua a conquistare la scena musicale italiana. Disponibile su tutte le piattaforme digitali per Nigiri Records/Sony Music Italy, il brano rappresenta un nuovo passo avanti nel percorso dell'artista, reduce dalla partecipazione all'edizione 2025 di Sanremo Giovani con il brano Ullallà e dalla collaborazione con chiamamifaro in Me l'hai detto tu.

Origami racconta il tempo sospeso dell'estate dei vent'anni: un periodo fatto di leggerezza e domande senza risposta, dove le giornate scorrono piano e ogni dettaglio può diventare un ricordo prezioso senza che ce ne si accorga. La canzone si muove tra viaggi improvvisati e legami nati senza una direzione precisa, seguendo l'istinto e lasciando spazio alla spontaneità.

La scrittura di OCCHI riflette le esigenze della Generazione Z con un linguaggio semplice e ricco di metafore. Il testo si sviluppa come una ricerca aperta, immediata ma stratificata, in cui la leggerezza coesiste con una consapevolezza più profonda. Il risultato è un racconto autentico e sincero, capace di dare voce a quei sentimenti che spesso restano in silenzio.

Il singolo sarà presentato dal vivo il 15 maggio nella città natale di OCCHI, Lodi, durante l'Idol Music Festival in Piazza della Vittoria. Un appuntamento atteso dai fan e dall'intera scena indie pop italiana.

OCCHI, nome d'arte di Andrea Occhipinti, è nato a Lodi nel 2004 e nella sua musica offre uno spazio sicuro alle emozioni più fragili e autentiche: nostalgia, malinconia, dettagli invisibili che si accendono anche di gioia. Il suo stile unisce la delicatezza della scrittura cantautorale all'immediatezza della nuova scena pop, raccontando relazioni reali e la voglia di vivere senza filtri, non solo nei momenti perfetti.

Dopo essere stato selezionato tra i ventiquattro partecipanti a Sanremo Giovani 2025 con la malinconica Ullallà, OCCHI ha stretto una collaborazione intensa con chiamamifaro con Me l'hai detto tu, un dialogo pieno di tensione emotiva che risuona anche dopo un addio mai realmente vissuto. Le loro voci e sensibilità si fondono in un indie-pop contemporaneo dalle sonorità avvolgenti.

OCCHI sta lavorando a un nuovo progetto discografico, confermandosi come una delle voci più promettenti della nuova generazione musicale italiana.