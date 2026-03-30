OKKIA e Seletti: una nuova visione di design alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week nasce una collaborazione inedita tra OKKIA e Seletti, due realtà italiane che condividono una visione creativa capace di unire ironia, colore e sperimentazione. Il risultato è una capsule collection di cinque modelli di occhiali che reinterpretano l’universo surreale e pop di Seletti attraverso il linguaggio distintivo di OKKIA, marchio riconosciuto per la sua leggerezza e portabilità.

OKKIA x SELETTI è una collezione che va oltre l’accessorio e diventa dichiarazione di stile. Le montature, concepite come oggetti plastici e quasi scultorei, rivelano un processo manuale volutamente visibile, che conferisce a ogni paio di occhiali una propria identità. L’imperfezione diventa così cifra estetica, testimonianza di un gesto artigianale che dialoga con il design contemporaneo.

Secondo quanto dichiarato, “Nasce così una capsule di cinque modelli che traducono l’immaginario surreale di Seletti in un linguaggio eyewear distintivo, dove colore, materia e gesto creativo si fondono in un equilibrio inaspettato.” Il concetto di equilibrio diventa il cuore del progetto: un punto d’incontro tra la leggerezza quotidiana di OKKIA e la spinta visionaria di Seletti.

Le montature giocano con le proporzioni, con trasparenze e tonalità audaci, evocando gli oggetti più iconici della maison di design mantovana. Ogni modello esprime la volontà di reinterpretare l’occhiale come segno espressivo e non solo funzionale. Sperimentazione e portabilità convivono grazie a materiali leggeri ma resistenti, e a un’estetica che si muove con naturale ironia fra arte e moda.

Il progetto vuole rappresentare un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a rendere quotidiano ciò che è straordinario. In questo dialogo tra due linguaggi affini ma distinti, OKKIA e Seletti propongono un modo nuovo di intendere il design, in cui l’occhiale non è più un semplice oggetto, ma una piccola scultura da indossare, capace di raccontare personalità e creatività.

La capsule collection sarà presentata durante la Milano Design Week, confermando ancora una volta il ruolo della città come punto di riferimento internazionale per il design e l’innovazione. Con questa collaborazione, il confine tra arte, moda e artigianato si fa sottile, dando vita a un progetto che celebra l’unicità e il coraggio di guardare oltre.