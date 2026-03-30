Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

OKKIA e Seletti: una nuova visione di design alla Milano Design Week

Published

In occasione della Milano Design Week nasce una collaborazione inedita tra OKKIA e Seletti, due realtà italiane che condividono una visione creativa capace di unire ironia, colore e sperimentazione. Il risultato è una capsule collection di cinque modelli di occhiali che reinterpretano l’universo surreale e pop di Seletti attraverso il linguaggio distintivo di OKKIA, marchio riconosciuto per la sua leggerezza e portabilità.

OKKIA x SELETTI è una collezione che va oltre l’accessorio e diventa dichiarazione di stile. Le montature, concepite come oggetti plastici e quasi scultorei, rivelano un processo manuale volutamente visibile, che conferisce a ogni paio di occhiali una propria identità. L’imperfezione diventa così cifra estetica, testimonianza di un gesto artigianale che dialoga con il design contemporaneo.

Secondo quanto dichiarato, “Nasce così una capsule di cinque modelli che traducono l’immaginario surreale di Seletti in un linguaggio eyewear distintivo, dove colore, materia e gesto creativo si fondono in un equilibrio inaspettato.” Il concetto di equilibrio diventa il cuore del progetto: un punto d’incontro tra la leggerezza quotidiana di OKKIA e la spinta visionaria di Seletti.

Le montature giocano con le proporzioni, con trasparenze e tonalità audaci, evocando gli oggetti più iconici della maison di design mantovana. Ogni modello esprime la volontà di reinterpretare l’occhiale come segno espressivo e non solo funzionale. Sperimentazione e portabilità convivono grazie a materiali leggeri ma resistenti, e a un’estetica che si muove con naturale ironia fra arte e moda.

Il progetto vuole rappresentare un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a rendere quotidiano ciò che è straordinario. In questo dialogo tra due linguaggi affini ma distinti, OKKIA e Seletti propongono un modo nuovo di intendere il design, in cui l’occhiale non è più un semplice oggetto, ma una piccola scultura da indossare, capace di raccontare personalità e creatività.

La capsule collection sarà presentata durante la Milano Design Week, confermando ancora una volta il ruolo della città come punto di riferimento internazionale per il design e l’innovazione. Con questa collaborazione, il confine tra arte, moda e artigianato si fa sottile, dando vita a un progetto che celebra l’unicità e il coraggio di guardare oltre.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Motori

Jeep Avenger Black Edition: una nuova era di personalizzazione

Moda

OKKIA e Seletti: una nuova visione di design alla Milano Design Week

Spettacolo

Zucchero festeggia 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”: tour negli stadi italiani a luglio

Spettacolo

FULMINACCI: al via domani 9 aprile da una Roma tutta sold-out il “PALAZZACCI TOUR 2026”

Tecnologia

Torna a salpare il Titanic: arriva a Milano l’esperienza immersiva in realtà virtuale

Spettacolo

DISS GACHA annuncia il suo nuovo album “NON È SOLO SWAG”: fuori ovunque venerdì 8 maggio

Motori

Hyundai, dal family feeling all’ecosistema di design: una gamma connessa ma non uguale

Spettacolo

Apple Music pubblica il raro DJ set B2B di Fred again.. e Thomas Bangalter

Motori

MG chiude il primo trimestre 2026 in crescita: Hybrid+ traina vendite e strategia in Italia

Spettacolo

Maria Chiara Giannetta è “Rosa Elettrica”: il nuovo thriller Sky Original dall’8 maggio su Sky e NOW

Spettacolo

Paola Iezzi torna con “Stessa Direzione”: fuori il 10 aprile

Tecnologia

Suunto presenta Spark: cuffie open-ear a conduzione aerea per chi ama muoversi

Spettacolo

Pechino Express approda in Cina: tra modernità e antiche tradizioni, la corsa continua da Shanghai a Yuliang

Motori

Nissan Qashqai è il C-SUV più venduto a marzo e nel primo trimestre 2026

Motori

Usato in ripresa: a marzo 2026 +5,6% per le auto e +9,2% per le moto

Motori

Audi RS 5: al via gli ordini della prima RS plug-in

Motori

Renault Twingo E-Tech Electric arriva in Italia: l’elettrica urbana più accessibile debutta nelle concessionarie

Motori

Peugeot 505 Superproduction: l’ultima grande berlina a trazione posteriore

Spettacolo

Dèmodè tornano con “Orbita”: dance e folk si fondono nel nuovo singolo

Spettacolo

JULI pubblica “Solito Cinema”: il debutto del produttore dei record con 12 collaborazioni stellari
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Il brand italiano Nilox compie un nuovo passo strategico nel panorama della tecnologia indossabile annunciando il suo ingresso nel segmento degli smart eyewear, una...

5 giorni ago

Moda

CUPRA porta “Beyond the Known” alla Milano Design Week 2026: la materia che guida la forma

CUPRA si prepara a essere tra i protagonisti della prossima Milano Design Week 2026 con un progetto che unisce estetica, innovazione e sperimentazione. Dal...

6 giorni ago

Motori

Audi porta performance ed emozione alla Milano Design Week 2024

Audi rinnova la propria partecipazione alla Milano Design Week, confermandosi per il tredicesimo anno consecutivo co-producer della mostra evento di Interni nell’ambito del FuoriSalone....

30 Marzo 2026

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Havaianas rafforza il proprio posizionamento globale puntando su uno degli elementi più distintivi del proprio DNA: il Brazilian Flair, trasformandolo in una nuova iniziativa...

27 Marzo 2026