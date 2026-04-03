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Olivia Rodrigo annuncia il nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love”: in uscita il 12 giugno

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Dopo mesi di attesa e una lunga scia di indizi che avevano infiammato i fan, Olivia Rodrigo ha finalmente annunciato il suo terzo album in studio, “you seem pretty sad for a girl so in love”, in uscita in tutto il mondo il prossimo 12 giugno 2026. Il disco, registrato insieme al produttore Daniel Nigro – già al suo fianco nei precedenti progetti “SOUR” e “GUTS” – segna un nuovo capitolo nella carriera di una delle artiste più ascoltate e premiate della sua generazione.

Il nuovo album è stato anticipato da un’originale campagna teaser a Los Angeles: un muro dipinto di viola nel centro città che, dopo alcuni giorni, ha cambiato colore virando al rosa, scatenando la curiosità dei fan e alimentando le speculazioni sul futuro musicale della cantante.

Con oltre 36 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Olivia Rodrigo si conferma come una delle voci più influenti del pop contemporaneo. Nella sua giovane carriera ha ottenuto 14 nomination ai GRAMMY® Awards e ne ha vinti tre: “Miglior nuova artista”, “Miglior album pop vocale” e “Miglior performance pop solista” ai 64° GRAMMY®. A questi riconoscimenti si aggiungono 7 Billboard Awards, 1 BRIT Award, 1 Juno e un NME Award, oltre ai titoli di “Donna dell’anno” ai Billboard Women in Music Awards e “Autrice dell’anno” agli ASCAP Pop Music Awards e ai Variety Hitmakers.

Il successo di Rodrigo non si limita agli studi di registrazione. Dopo il suo primo tour mondiale del 2022, sold out in 40 città tra Nord America ed Europa, la cantante ha portato avanti nel 2024 il “GUTS World Tour”, con oltre 100 date sold out in più di 21 Paesi, conquistando il titolo di “Artista in tour dell’anno” secondo Billboard.

Il suo album di debutto, “SOUR”, ha segnato un punto di svolta nella musica pop: uscito nel 2021, debuttò al primo posto della classifica Billboard 200, restando nella top 10 più a lungo di qualsiasi altro album d’esordio del XXI secolo. È stato inoltre il primo disco di debutto di un’artista donna a trascorrere un anno intero nella top chart e ha stabilito nuovi record di ascolti in streaming su Spotify.

Il secondo lavoro, “GUTS”, confermò quel successo: debuttò anch’esso in vetta alla Billboard 200 e alla Billboard Hot 100 con il singolo “vampire”, facendo conquistare a Rodrigo una tripletta storica con la contemporanea prima posizione nella classifica “Artist 100”. Olivia è diventata la prima artista donna in quasi dieci anni a debuttare ai vertici della Billboard 200 con i suoi primi due album e la più giovane nella storia della Hot 100 ad avere tre singoli esordienti al numero uno: “vampire”, “drivers license” e “good 4 u”. “GUTS” ha inoltre raggiunto la vetta delle classifiche in oltre 13 Paesi, tra cui Regno Unito, Canada, Svezia e Australia.

Con “you seem pretty sad for a girl so in love”, Olivia Rodrigo sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua brillante carriera, confermando la sua capacità di unire autenticità, forza narrativa e un’intensa identità musicale. L’attesa per il nuovo album è già altissima e, a giudicare dagli indizi, il 12 giugno si preannuncia come una data destinata a lasciare il segno nel panorama pop internazionale.

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