Tecnologia

OnePlus 15, nuovo standard di potenza e design nei smartphone

OnePlus si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartphone con il lancio del suo nuovo flagship, il OnePlus 15, previsto per il 13 novembre 2025. “Un upgrade di due generazioni in termini di prestazioni, intelligenza artificiale e design” promette di ridefinire gli standard del settore.

Il cuore del OnePlus 15 è il chipset Snapdragon® 8 Elite Gen 5, posizionandolo tra i primi smartphone al mondo a utilizzare questa avanzata piattaforma. Con RAM LPDDR5X Ultra+ da 16GB, l’esperienza utente risulta più fluida e reattiva che mai. Questo hardware potente sostiene il nuovo sistema operativo OxygenOS 16, che introduce avanzate esperienze di intelligenza artificiale e si integra profondamente con Google Gemini, offrendo “un vero e proprio ‘secondo cervello’ personalizzato e contestualmente intelligente”.

OnePlus 15 porta la fotografia mobile a un nuovo livello grazie al sistema DetailMax Engine. Tra le innovazioni proposte, la modalità Ultra-Clear 26MP combina dati da scatti multi-frame per ottenere immagini di dettagli straordinari, ideali per texture complesse come pellicce e tessuti. Inoltre, la tecnologia Clear Night Engine offre scatti notturni più luminosi e realistici, eliminando rumore e ritardi tra esposizioni.

Lo smartphone è disponibile in tre finiture esclusive: Infinite Black, Sand Storm e Ultra Violet. L’attenzione al design è evidente nella cura dei materiali e nelle soluzioni estetiche, “combinando la maestria artigianale del brand con un’estetica fresca”.

In occasione del lancio, OnePlus offre l’opportunità di preordinare il device sul sito ufficiale, beneficiando di uno sconto extra e della possibilità di ricevere accessori esclusivi come il DJI Osmo Mobile 7 Gimbal. Inoltre, una serie di eventi pop-up permetterà di provare in anteprima il dispositivo in diverse città europee.

