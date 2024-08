OnePlus annuncia prezzi e disponibilità in Italia per il OnePlus Open Apex Edition

OnePlus ha svelato i dettagli attesi per il rilascio del OnePlus Open Apex Edition sul mercato europeo. Questa nuova edizione da collezione dell’iconico OnePlus Open promette un design rinnovato e prestazioni potenziate per gli appassionati della tecnologia.

Il costo per il OnePlus Open Apex Edition è di 1.999,00 €, con i preordini già iniziati. Gli acquirenti avranno la possibilità di usufruire di una serie di sconti, promozioni e omaggi esclusivi. Le vendite ufficiali inizieranno il 3 settembre alle 12:00.

Per i primi clienti che effettueranno il preordine attraverso Oneplus.com, saranno disponibili offerte speciali, tra cui la possibilità di ricevere un altoparlante B&O gratuito del valore di 299,00 € per i primi 96 acquirenti. Inoltre, tutti coloro che parteciperanno al preordine potranno godere di uno sconto immediato di 200,00 € e scegliere tra un OnePlus Watch 2 o un paio di OnePlus Buds Pro 3 come regalo.

Coloro che effettueranno l’acquisto dopo il 3 settembre riceveranno uno sconto di 200,00 € insieme a un paio di OnePlus Buds Pro 3. Inoltre, per chi acquisterà il OnePlus Open Apex Edition entro il 3 ottobre, sarà disponibile un coupon da 100 € per la permuta di un dispositivo usato e gli studenti potranno godere di uno sconto aggiuntivo del 10%.

Il OnePlus Open Apex Edition, presentato ad agosto 2024, offre uno spazio di archiviazione da 1 TB e 16 GB di RAM. Il dispositivo presenta una tonalità “Crimson Red”, simbolo dello stile distintivo di OnePlus. Inoltre, introduce la modalità VIP che amplifica la privacy dell’utente.

Il OnePlus Open Apex Edition si distingue per il processore Snapdragon 8 Gen 2 e un sistema fotocamera avanzato, racchiuso in un elegante rivestimento in pelle vegana. Questo dispositivo rappresenta un’occasione unica per la community di OnePlus di possedere un pezzo esclusivo della storia del marchio.

Per ulteriori dettagli e per effettuare preordini, è possibile visitare il sito ufficiale Oneplus.com. Non perdere l’opportunità di avere tra le mani il OnePlus Open Apex Edition, un concentrato di innovazione e stile che conquisterà gli amanti della tecnologia.