OnePlus lancia Brain Rot Blaster: il gioco che sfida lo scrolling compulsivo

Hai mai pensato a quanto tempo sprechi scorrendo contenuti online senza sosta? OnePlus ha la risposta con il suo nuovo gioco web satirico “Brain Rot Blaster”. Questo innovativo gioco, che si autodistrugge dopo una sola partita, prende di mira il fenomeno del doomscrolling, costringendo i giocatori a confrontarsi con i peggiori stereotipi del web in un’avventura veloce, ironica e dal sapore retro.

Brain Rot Blaster nasce da una ricerca di OnePlus, che ha rivelato come gli italiani perdano l’equivalente di un intero weekend al mese scrollando compulsivamente. Il gioco disponibile online da oggi accompagna il lancio del nuovo OnePlus Nord 5, uno smartphone progettato per supportare la creatività piuttosto che il consumo passivo di contenuti.

Durante il gioco, gli utenti combattono contro personaggi come il “Blockchain Bro”, il “Wellness Guru” e i “Neg News Readers”, tutti simboli delle peggiori derive dei social media e del web. Questa interazione evidenzia come le abitudini digitali possano avere un impatto negativo sulla salute mentale, riducendo la creatività e compromettere la produttività.

La Dr.ssa Linda Papadopoulos, psicologa comportamentale, offre una chiave di lettura interessante sulle implicazioni di queste abitudini: “Ciò che colpisce maggiormente nei dati raccolti da OnePlus è l’enorme portata del problema: le persone passano l’equivalente di due interi giorni al mese scrollando contenuti angoscianti, per poi chiedersi perché si sentano esauste. È un classico meccanismo di coping disfunzionale.” Secondo la stessa, “Non si tratta di volontà o pigrizia, ma di come il nostro cervello è cablato per cercare minacce, novità e stimoli. Il problema è che questo ciclo si autoalimenta: più lo nutriamo, più è difficile interromperlo.”

Con Brain Rot Blaster, OnePlus spera di incoraggiare gli utenti a utilizzare i loro dispositivi in maniera più consapevole. Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, sottolinea che “OnePlus ha deciso di intervenire lanciando Brain Rot Blaster, un gioco satirico che fa da specchio alle nostre abitudini digitali. Come il gioco, il OnePlus Nord 5 aiuta gli utenti a spezzare il ciclo dello scroll, liberare la creatività e vivere secondo il nostro motto Never Settle.”

Il OnePlus Nord 5 è pensato per chi vuole “alzare il livello”, e con le sue funzionalità avanzate, dalle fotocamere di alta qualità alle opzioni per il multitasking, è il compagno ideale per creativi, gamer e multitasker che vogliono vivere al massimo, non solo digitalmente.