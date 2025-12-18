OnePlus lancia OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: potenza, design e accessibilità

OnePlus amplia la sua offerta tecnologica presentando tre nuovi dispositivi che promettono di ridefinire l’esperienza d’uso quotidiana: OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 e OnePlus Watch Lite. Il marchio cinese, fedele alla filosofia Never Settle, introduce soluzioni che combinano prestazioni elevate, software ottimizzato e prezzi competitivi.

«In OnePlus siamo guidati da una filosofia semplice: Never Settle nella ricerca dell’eccellenza. Questi tre dispositivi sono una vera espressione di questo approccio. Unendo hardware leader di settore a un’esperienza software raffinata e intuitiva, offriamo alla nostra community dispositivi ad alto valore che superano i confini e ridefiniscono ciò che è possibile quando si eliminano i limiti e si sblocca la vera potenza», ha dichiarato Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe.

OnePlus 15R debutta come il nuovo flagship del brand, dotato della piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, frutto di una collaborazione di due anni tra Qualcomm e OnePlus. Il processore garantisce un incremento prestazionale fino al 36% per la CPU e al 46% per l’intelligenza artificiale rispetto alla generazione precedente. A queste si affiancano RAM LPDDR5X Ultra e memoria UFS 4.1, per velocità superiori nella gestione dei dati.

La batteria da 7.400 mAh con ricarica rapida 80W SUPERVOOC assicura lunga durata e affidabilità anche in condizioni estreme, mantenendo almeno l’80% della capacità dopo quattro anni. Il display AMOLED LTPS da 6,83 pollici, con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165Hz, promette un’esperienza visiva di altissimo livello grazie a una luminosità fino a 1.800 nit e a un touch sampling rate di 3.200Hz, garantendo scorrevolezza e reattività.

Per quanto riguarda la fotografia, OnePlus 15R integra una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore IMX906, una lente ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel. Il sistema è supportato dal nuovo DetailMax Engine e consente di registrare video fino a 4K a 120 fps. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Charcoal Black e Mint Breeze e offre una protezione avanzata grazie alle certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K.

Il flagship sarà disponibile in due varianti: 12+256 GB a 729 euro e 12+512 GB a 829 euro, con preordini dal 17 dicembre e vendite ufficiali dal 15 gennaio 2026.

OnePlus Pad Go 2 rappresenta la nuova proposta tablet del brand, pensata per offrire un’esperienza immersiva grazie allo schermo da 12,1 pollici con rapporto 7:5 e luminosità fino a 900 nit. Il dispositivo supporta DCI-P3 al 98% e Dolby Vision per una qualità visiva di livello superiore. È alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm, che promette performance fluide nel tempo, certificate da TÜV SÜD.

Con una batteria da 10.050 mAh e ricarica 33W SUPERVOOC, il tablet garantisce fino a 15 ore di riproduzione video e supporta anche la ricarica inversa via cavo. È il primo modello della serie compatibile con la nuova Stylo, penna stilo a bassa latenza e ricarica rapida. Integra inoltre diverse funzioni AI, tra cui *AI Writer*, *AI Recorder* e *AI Summary*, insieme alla modalità multitasking *Open Canvas*.

OnePlus Pad Go 2 sarà disponibile nelle colorazioni Lavender Drift e Shadow Black, quest’ultima con connettività 5G e supporto SIM. I prezzi partono da 349 euro per la versione 8+128 GB Wi-Fi e da 449 euro per il modello 8+256 GB 5G.

Chiude la nuova gamma il OnePlus Watch Lite, smartwatch sottile e leggero pensato per il benessere quotidiano. Spesso solo 8,9 mm e con un peso di 35 grammi, offre un design in acciaio 316L e oltre 350 quadranti personalizzabili. Il display AMOLED da 1,46 pollici raggiunge 3.000 nit di luminosità e, grazie alla tecnologia Aqua Touch, rimane reattivo anche con le mani bagnate.

Tra le funzioni di salute spiccano la 60-second Wellness Overview e la Mind and Body Evaluation, che analizzano in tempo reale parametri come sonno, stress ed energia. L’orologio supporta oltre 100 modalità di allenamento, dodici delle quali professionali, e include il GPS Dual-Band. L’autonomia arriva fino a 10 giorni, mentre una ricarica di soli 10 minuti assicura circa 24 ore di utilizzo.

OnePlus Watch Lite sarà disponibile a 179 euro, con preordini dal 17 dicembre e vendite dal 24 dicembre 2025.

Con questa nuova lineup, OnePlus rafforza la propria posizione nel panorama tech offrendo soluzioni complete e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze di utenti diversi e confermando il proprio impegno nel coniugare innovazione, prestazioni e accessibilità.