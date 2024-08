 OnePlus Pad 2: il nuovo tablet di punta con accessori innovativi

OnePlus ha lanciato il suo secondo tablet di punta, il OnePlus Pad 2, insieme a una serie di accessori rinnovati che promettono di rivoluzionare l’esperienza mobile. Con una struttura in alluminio, un chipset Snapdragon 8 Gen 3, e strumenti AI avanzati, il OnePlus Pad 2 promette di essere un passo avanti nella produttività mobile.

Il tablet è già disponibile sul mercato italiano a partire da €549, e ha già fatto registrare un successo del 300% in più, rispetto al suo predecessore durante il periodo di preordine. Grazie alla sua potente configurazione hardware e alle funzionalità innovative, il OnePlus Pad 2 si distingue per la sua velocità, facilità d’uso e funzionalità avanzate.

La suite di strumenti AI disponibili sul OnePlus Pad 2 permette agli utenti di massimizzare la propria produttività, con funzionalità come AI Eraser 2.0 e AI Smart Cut out 2.0 per la modifica delle immagini, Scan Document per la digitalizzazione dei documenti, e AI Toolbox per migliorare il flusso di lavoro multitasking.

Inoltre, i clienti che acquistano il OnePlus Pad 2 potranno usufruire di offerte speciali su OnePlus.com, tra cui uno sconto di €50 e due regali inclusi: un adattatore SuperVOOC da 80W e la possibilità di scegliere tra la penna OnePlus Stylo 2 o la cover OnePlus Folio Case 2.

Gli studenti avranno diritto a uno sconto del 10%, mentre il programma di trade-in permetterà ai clienti di acquistare il OnePlus Pad 2 a partire da soli 1€, a seconda del dispositivo permutato. Con la connettività avanzata e le potenti funzionalità AI, il OnePlus Pad 2 si posiziona come uno dei migliori tablet sul mercato per la produttività e l’intrattenimento.