OnePlus: videogame “a tempo” contro il doomscrolling

In un mondo sempre più connesso, il fenomeno del doomscrolling sta emergendo come una nuova sfida per la salute mentale e la produttività quotidiana. Secondo una recente ricerca commissionata da OnePlus, l’italiano medio dedica 84 minuti al giorno a questo tipo di navigazione compulsiva. Tale cifra sale a un impressionante 139 minuti al giorno tra i giovani della Generazione Z. Questo tempo trascorso a scorrere contenuti ansiogeni e negativi si traduce in quasi due giorni al mese persi. Il 31% degli intervistati ammette che il doomscrolling riduce la propria produttività, mentre il 27% si dice meno creativo dopo essere stato catturato da questa pratica.

In risposta a questa allarmante tendenza, OnePlus ha presentato Brain Rot Blaster, un videogioco innovativo che sfida i giocatori a combattere incarnazioni digitali dei “demoni” della rete. Questo gioco in stile retrò, realizzato per accompagnare il lancio del nuovo OnePlus Nord 5, è giocabile una sola volta prima della sua autodistruzione. I giocatori affrontano personaggi come il “Neg News Reader”, il “Crypto Bro” e il “Tin Foil Hat”, usando come unica arma efficace il nuovo smartphone della casa.

Il doomscrolling non ruba solo tempo, ma ha effetti significativi sul benessere mentale. Un’élite del 11% degli intervistati riporta di sentirsi stanca o svuotata, mentre il 12% prova ansia o rabbia dopo aver scrollato a lungo. Le situazioni in cui si verifica questa condotta includono momenti quotidiani come il bagno (41%), il letto (40%) e persino interazioni sociali, come quando si è con amici o familiari (32%). Alcuni individui si sono addirittura trovati a scorrere durante eventi importanti come matrimoni o momenti intimi con il partner.

Tra le “tossine digitali” che catturano l’attenzione degli utenti, le notizie negative sono al comando (26%), seguite da reality show e drammi delle celebrità (20%). Non mancano consigli finanziari spesso invasivi (19%), programmazioni di benessere irrealistiche (18%) e le immancabili fake news (16%).

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, sottolinea l’importanza di questa nuova iniziativa: “È facilissimo finire intrappolati nello scroll automatico, anche quando siamo circondati da persone care. Con Brain Rot Blaster vogliamo lanciare una sfida ironica ma concreta alle abitudini che ci fanno perdere tempo ed energia. Il nuovo OnePlus Nord 5 nasce proprio con questa visione: aiutare le persone a essere più produttive, più creative e a usare la tecnologia in modo più consapevole.”

Il lancio del OnePlus Nord 5 è previsto per l’8 luglio. Questo dispositivo promette funzionalità avanzate per creator, gamer e multitasker, con caratteristiche come AI Summary, AI Translate e il multitasking Open Canvas+. Inoltre, grazie a una potente fotocamera e un display di fascia alta, è ideale per il rapido sviluppo di contenuti.

La possibilità di provare Brain Rot Blaster in anteprima sarà disponibile a partire dal 23 luglio, attraverso la registrazione sul sito ufficiale di OnePlus. Premi esclusivi, buoni sconto e offerte riservate completeranno l’esperienza per gli utenti registrati. Di fronte alla crescente sfida del doomscrolling, OnePlus propone una soluzione intraprendente e innovativa, spingendo verso un uso più riflessivo e significante della tecnologia.