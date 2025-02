OnePlus Watch 3: il nuovo smartwatch di punta arriva il 18 febbraio

Dopo il successo del OnePlus Watch 2, la nuova generazione di smartwatch OnePlus alza l’asticella delle prestazioni, in particolare sul fronte dell’autonomia. In modalità smart, il dispositivo garantisce fino a 5 giorni di utilizzo (120 ore), mentre in modalità risparmio energetico può raggiungere 16 giorni di durata. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano appena 10 minuti per ottenere un’intera giornata di utilizzo.

Alla base di questa straordinaria autonomia troviamo la combinazione di due chipset di punta: Snapdragon W5 e BES2800 MCU Efficiency. Grazie all’innovativa architettura Dual-Engine, questi due processori lavorano in perfetta sinergia, bilanciando efficienza energetica e funzionalità avanzate.

Un altro elemento chiave è la batteria OnePlus Silicon NanoStack, la stessa utilizzata nel OnePlus 13. La capacità è stata incrementata da 500mAh a 631mAh, riducendo al contempo i consumi grazie alla tecnologia 6nm FinFET. L’uso di un anodo di silicio, un display a basso consumo, un’antenna ottimizzata e una versione migliorata di WearOS permettono di massimizzare le prestazioni senza sacrificare l’esperienza utente.

Oltre alla potenza tecnologica, il OnePlus Watch 3 si distingue per un design raffinato e resistente. Mantiene la classica cassa in acciaio inossidabile, ma introduce una grande novità: una cornice in titanio con rivestimento PVD, che esalta la robustezza e l’eleganza dello smartwatch. Il display 2D in vetro zaffiro assicura una luminosità superiore e una maggiore resistenza agli urti, rendendolo ideale per un utilizzo quotidiano intenso.

OnePlus ha pensato a due varianti per adattarsi ai gusti di ogni utente:

Emerald Titanium : presenta una cornice in titanio argento , corpo in acciaio inossidabile e cinturino in fluorogomma verde con fibbia in acciaio. Ispirata alla natura, questa versione trasmette energia e dinamismo.

: presenta una , corpo in e cinturino in con fibbia in acciaio. Ispirata alla natura, questa versione trasmette energia e dinamismo. Obsidian Titanium: dotato di una cornice in titanio nero, corpo in acciaio inossidabile e cinturino in fluorogomma nero con fibbia in acciaio, rappresenta l’equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata ed eleganza minimalista.

Per scoprire tutti i dettagli del OnePlus Watch 3, l’appuntamento è fissato per il 18 febbraio durante l’evento ufficiale OnePlus. Per non perdere anteprime esclusive e approfondimenti con esperti del settore, è possibile seguire la diretta sul canale YouTube ufficiale di OnePlus Europa.