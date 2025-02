OnePlus Watch 3: potenza, eleganza e autonomia straordinaria

OnePlus ha ufficialmente presentato il suo nuovo smartwatch di punta, il OnePlus Watch 3, un dispositivo che punta a ridefinire gli standard del settore con un perfetto equilibrio tra prestazioni avanzate, design premium e autonomia eccezionale. Disponibile in Europa e Nord America, il nuovo modello si distingue per l’integrazione di Wear OS 5 di Google, una batteria potenziata e funzionalità all’avanguardia nel monitoraggio della salute e del fitness.

Uno dei punti di forza del OnePlus Watch 3 è la sua straordinaria durata della batteria. Grazie alla nuova batteria da 631 mAh e alla tecnologia OnePlus Silicon NanoStack Battery, lo smartwatch offre fino a 16 giorni in modalità risparmio energetico, 5 giorni in modalità intelligente e 3 giorni in uso intensivo. La ricarica ultra rapida permette di ottenere un’intera giornata di utilizzo in soli 10 minuti, un’innovazione che conferma l’attenzione di OnePlus verso l’efficienza energetica.

Il chipset BES2800, basato sulla tecnologia 6nm FinFET, assicura prestazioni elevate e consumi ridotti, migliorando la reattività generale del dispositivo. Inoltre, la Dual-Engine Architecture combina il Snapdragon W5 per la gestione dei processi più complessi e il BES2800 MCU Efficiency chipset per ottimizzare il consumo energetico. Questo sistema consente al OnePlus Watch 3 di alternare intelligentemente le risorse per garantire fluidità, reattività e un’autonomia superiore.

L’innovativo 60s Health Check-In permette agli utenti di ottenere un report dettagliato sul proprio stato di salute in appena 60 secondi. Questa funzione analizza sei parametri chiave, tra cui frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue (SpO2), salute vascolare, temperatura del polso, qualità del sonno e benessere mentale. Inoltre, la nuova funzione 360 Mind and Body sfrutta dati avanzati per fornire una panoramica completa dello stato emotivo e dei livelli di stress, offrendo suggerimenti per migliorare il proprio equilibrio psicofisico.

Il nuovo GPS a doppia frequenza (GNSS) migliora la precisione del rilevamento della posizione, rendendo il OnePlus Watch 3 un compagno ideale per gli sport all’aperto. Con il supporto di oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e sci, lo smartwatch offre un’analisi dettagliata delle performance, inclusa la valutazione del consumo di grassi e carboidrati durante l’allenamento.

Realizzato con materiali di alta qualità, il OnePlus Watch 3 si distingue per la sua cassa in acciaio inossidabile, la lunetta in titanio con rivestimento PVD e il display in vetro zaffiro 2D. Disponibile nelle eleganti colorazioni Emerald Titanium e Obsidian Titanium, lo smartwatch garantisce una resistenza eccezionale grazie alla certificazione IP68 e alla resistenza all’acqua fino a 5ATM. Inoltre, la nuova corona rotante funzionale introduce un’esperienza di navigazione più fluida e intuitiva.

Il OnePlus Watch 3 esegue Wear OS 5, offrendo una perfetta integrazione con le app di Google, tra cui Gmail e Google Wallet. Un’innovazione chiave è la possibilità di passare il dispositivo a un nuovo smartphone senza necessità di reset, migliorando l’esperienza utente. Quando abbinato a uno smartphone OnePlus, lo smartwatch permette anche di controllare la riproduzione di video su piattaforme come TikTok e YouTube Shorts e di gestire la fotocamera del telefono da remoto.

Il OnePlus Watch 3 sarà disponibile al prezzo di 349,00 €.