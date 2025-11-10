Connect with us

Spettacolo

OneRepublic tornano in Italia: live a Rock in Roma il 12 luglio 2026

Published

Il calendario dell’estate musicale 2026 si arricchisce di un appuntamento di primo piano: i OneRepublic saranno tra gli headliner internazionali della prossima edizione di Rock in Roma. La band statunitense, amata in tutto il mondo per il suo pop-rock energico e riconoscibile, si esibirà il 12 luglio 2026 all’Ippodromo delle Capannelle, per un concerto che si preannuncia tra i più attesi della stagione.

I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 14 novembre sui siti ufficiali del festival e sulle principali piattaforme di ticketing.

Fondata e guidata dal frontman Ryan Tedder – autore, cantante e produttore multiplatino – la formazione dei OneRepublic include Zach Filkins e Drew Brown alle chitarre, Brian Willett alle tastiere, Brent Kutzle al basso e violoncello, Eddie Fisher alla batteria. Con una carriera che dura ormai da quasi due decenni, il gruppo continua a dettare il passo del pop internazionale e a rinnovarsi senza perdere la propria identità sonora.

Il concerto a Rock in Roma sarà l’occasione per riascoltare dal vivo le hit che hanno segnato la loro carriera, da brani come “Apologize” e “Counting Stars” fino ai più recenti successi globali. Dalla loro prima apparizione sulle scene, gli OneRepublic hanno totalizzato oltre cinque miliardi di streaming solo su Spotify, testimoniando una longevità artistica e un seguito che attraversa generazioni.

Il debutto del gruppo risale al 2007 con l’album Dreaming Out Loud, che includeva la loro prima grande hit “Apologize”, venduta in venti milioni di copie e capace di valere alla band una nomination ai GRAMMY®. Due anni dopo, l’uscita di Waking Up consolidò il successo con brani come “All the Right Moves”, “Secrets” e “Good Life”. Nel 2013 arrivò poi l’album platino Native, trascinato dal brano “Counting Stars”, che ha superato i quarantuno milioni di copie vendute.

Negli anni successivi il gruppo ha continuato a evolversi, pubblicando Oh My My nel 2016 e Human nel 2021. Nel 2022 è arrivato un nuovo successo planetario con “I Ain’t Worried”, incluso nella colonna sonora di *Top Gun: Maverick*, che ha superato i tre miliardi di streaming.

Nel 2024 la band ha firmato una collaborazione con David Guetta nel singolo I Don’t Wanna Wait, totalizzando oltre 130 milioni di streaming a livello globale. Nello stesso anno, gli OneRepublic hanno partecipato alla colonna sonora dell’anime di grande successo *Kaiju No.8* con i brani “Nobody” e “Invincible”.

Dopo questi singoli, il gruppo ha pubblicato il suo sesto album, Artificial Paradise, contenente tracce come “Hurt” e “Sink or Swim”, seguito da una versione deluxe che include nuove collaborazioni e reinterpretazioni acustiche. Tra le più recenti uscite figurano “Chasing Paradise” con Kygo, “Tell Me” con Ikky e Karan Aujla, e una speciale collaborazione con i Supermen Lovers per celebrare i 25 anni di “Starlight” con la nuova versione “Starlight (The Fame)”. Recentemente, la band ha anche pubblicato il singolo “Beautiful Colors (from Kaiju No.8)”, sigla finale della seconda stagione dell’anime.

Attualmente impegnati in un tour nel Regno Unito e in Europa, che proseguirà fino a novembre 2025, i OneRepublic partiranno poi per una nuova tournée in Australia all’inizio del 2026, prima di approdare a Roma.

 

