Opera Boat: sul Lago di Bolsena un omaggio a Mozart

Una nuova e affascinante esperienza musicale arriva sulle acque del Lago di Bolsena dal 5 all'8 maggio 2026, dove l'opera incontra la natura per rendere omaggio ai 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. Un evento unico che trasforma il lago e il Porto di Capodimonte nel cuore di un progetto artistico originale, capace di fondere paesaggio e musica in una dimensione immersiva.

Opera Boat nasce da una visione innovativa firmata E45: l'obiettivo è quello di superare le tradizionali celebrazioni, affidando il genio di Mozart a giovani artisti tra i 20 e i 35 anni, tutti già attivi nei principali circuiti internazionali. Non una riproduzione ma un dialogo vivo tra passato e presente, affidato alle nuove sensibilità della scena musicale italiana. L'eredità di Mozart vive solo se viene messa in tensione, restituita al presente attraverso nuove scritture, nuove voci, nuove sensibilità.

Il cuore della proposta è il battello Fenice che, ogni giorno, salpa dal porto di Capodimonte verso l'Isola Bisentina, accogliendo a bordo venti spettatori per volta. Tre concerti al giorno, alle ore 17:30, 18:30 e 19:30, dove il lago non è semplice scenografia ma parte essenziale della drammaturgia sonora: ogni replica un viaggio nel tempo e nello spazio, dove acqua, onde e voci si fondono in un'unica narrazione.

In programma quattro composizioni inedite, ognuna capace di offrire una prospettiva sorprendente su Mozart. Si comincia il 5 maggio con "Constanze Sola" di Emanuele Stracchi: un monologo per soprano e clarinetto, interpretato da Federica Raja e Nicolò Nori, che immagina la moglie Constanze dopo la scomparsa di Mozart. Il 6 maggio l'appuntamento è con "Caro Wolfgang..." di Lidia De Migno, un viaggio musicale tra lettere e lieder, affidato alla voce del soprano Jennifer Ciurez e alla viola di Simona Ruisi. Il 7 maggio il pubblico vivrà le sfumature ironiche e contemporanee di "Restart Mozart" di Giordano Maselli, dove la voce del tenore Alexandru Tiba e il clarinetto basso di Nicolò Nori danno vita a un Mozart catapultato nel mondo delle app e del digitale. La rassegna si chiude l'8 maggio con "Il successo di Nannerl" di Gilberto Bartoloni: il mezzosoprano Simona Ruisi e la chitarra di Riccardo Rettaroli rendono omaggio a Maria Anna, sorella di Mozart, riflettendo sulla ricerca di una vita ben vissuta.

Il progetto prosegue il percorso di E45 sul rapporto tra musica e territorio, coinvolgendo pubblico e paesaggio in una relazione nuova e stimolante. La partecipazione ai concerti è gratuita con prenotazione, con soli venti posti disponibili per replica, così da garantire un'esperienza intima e preziosa.

Opera Boat è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea", con il patrocinio del Comune di Capodimonte e la collaborazione di Naviga Bolsena. L'evento è reso possibile anche grazie al contributo del media partner HF4.



Naviga l'Opera: ascoltare Mozart lasciandosi trasportare dall'acqua, dal tempo e dalla percezione. Sul Lago di Bolsena, la musica si fa esperienza e il viaggio diventa arte.