OPPO lancia la nuova A6 Series: prestazioni solide e autonomia prolungata

OPPO amplia la propria offerta con la nuova Serie A6, composta dai modelli A6 5G, A6 4G, A6x 4G e A6k 4G. L’azienda propone una linea pensata per accompagnare la vita quotidiana degli utenti grazie a una combinazione di lunga durata della batteria, design curato e prestazioni ottimizzate.

“In OPPO crediamo che la grande tecnologia debba essere accessibile a tutti”, ha affermato Eason Xu, Product Marketing Manager di OPPO. “La serie A6 porta prestazioni di livello flagship e maestria artigianale in ogni segmento. Con batterie di grande capacità e processori all’avanguardia, la serie assicura un’esperienza fluida nell’uso quotidiano e nell’intrattenimento. Abbinata all’ottimizzazione della Full-Dimensional Scene Smoothness di ColorOS 15, offre un’esperienza senza interruzioni e raffinata in ogni interazione.”

OPPO A6 5G e A6 4G rappresentano il cuore della nuova gamma, orientata a chi cerca affidabilità nel tempo. Entrambi integrano un ampio display LCD HD+ da 6,75’’ con refresh rate fino a 120Hz e il sistema di dissipazione SuperCool VC, che mantiene temperature stabili anche durante un uso intenso. La differenza principale risiede nei processori: il modello 5G monta il MediaTek Dimensity 6300 a 6nm, mentre il modello 4G utilizza il Qualcomm Snapdragon 685 a 6nm. Entrambi offrono 6GB di RAM espandibili e 256GB di memoria interna, con possibilità di microSD fino a 2TB.

Uno dei punti di forza è la batteria da 6550mAh, capace di garantire più di una giornata di utilizzo e di mantenere oltre l’80% della capacità dopo 1.800 cicli di ricarica. La ricarica rapida SUPERVOOC 45W consente di raggiungere il 100% in circa 88 minuti. Sul fronte software, il sistema ColorOS 15 introduce il Luminous Rendering Engine e l’ottimizzazione Full-Dimensional Scene Smoothness per transizioni più fluide e multitasking migliorato. Le tecnologie AI LinkBoost 3.0 e Splash & Gloves Touch assicurano una connessione stabile e un uso preciso anche in condizioni non ottimali. Il comparto fotografico si distingue per una fotocamera principale da 50MP con funzioni AI avanzate.

La gamma si completa con OPPO A6x 4G e A6k 4G, modelli pensati per un utilizzo quotidiano costante e affidabile. Entrambi i dispositivi si basano sul processore Qualcomm Snapdragon 685 e un display LCD HD+ da 6,75’’ a 120Hz. Dispongono di una batteria da 6100mAh con ricarica 15W, progettata per offrire diversi giorni di autonomia. Il sistema Trinity Engine opera in tempo reale su RAM, ROM e CPU per garantire stabilità nel tempo, mentre la certificazione IP64 assicura resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 13MP con sensore di profondità e suite AI Editor. Le differenze si concentrano sulla memoria e sulla durata della fluidità certificata: OPPO A6x 4G offre 4GB di RAM e 128GB di spazio interno con una certificazione fino a 48 mesi, mentre OPPO A6k 4G propone 4GB di RAM e 256GB di memoria interna con una fluidità garantita fino a 60 mesi.

In termini di disponibilità, OPPO A6 5G sarà disponibile al prezzo consigliato di 269,99€ nelle colorazioni Sapphire Black e Aurora Gold, mentre OPPO A6 4G arriverà a 249,99€ con le stesse finiture. OPPO A6k 4G sarà proposto a 199,99€ nelle colorazioni Crystal Blue e Crystal Black, mentre OPPO A6x 4G è già disponibile a 149,99€ nelle versioni Black Purple e Ice Blue.

Con questa nuova linea, OPPO punta a rafforzare la propria presenza nel segmento mid-range, offrendo smartphone con autonomia prolungata, solidità costruttiva e un’esperienza d’uso fluida e duratura nel tempo.