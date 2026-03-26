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OPPO rivoluziona lo zoom mobile con il nuovo Hasselblad 50MP 10× Optical Zoom Telephoto

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OPPO si prepara a ridefinire gli standard della fotografia mobile con una delle innovazioni più significative introdotte sul nuovo Find X9 Ultra. In un recente intervento, Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO, ha raccontato lo sviluppo del nuovo Hasselblad 50MP 10× Optical Zoom Telephoto, una tecnologia che punta a portare lo zoom ottico degli smartphone a un livello finora mai raggiunto.

Secondo Lau, il sistema nasce dall’ambizione di combinare uno zoom ottico reale 10× con un sensore ad alta risoluzione da 50 megapixel, un traguardo che finora nessun altro produttore era riuscito a integrare in un design compatto e sottile. Per ottenere questo equilibrio tra prestazioni e portabilità, OPPO ha sviluppato un ingegnoso sistema periscopico a riflessione quintuplice.

Questa architettura ottica innovativa consente alla luce di essere riflessa cinque volte all’interno del modulo, riducendo del 30% la lunghezza dello schema ottico. In questo modo è stato possibile integrare un vero teleobiettivo da 10× senza compromettere lo spessore o l’ergonomia dello smartphone.

A rendere ancora più avanzato il sistema è l’introduzione della Pristine Optical Path Architecture, progettata per controllare e ridurre in modo drastico la luce parassita. Secondo quanto dichiarato, il nuovo percorso ottico riduce fino al 99,999% i riflessi indesiderati, garantendo immagini più pure e nitide in ogni condizione di scatto.

La stabilizzazione gioca un ruolo altrettanto cruciale. La tecnologia Sensor Shift implementata da OPPO consente una stabilità eccezionale anche a forti ingrandimenti, come 10× e 20×, eliminando le micro vibrazioni e migliorando la precisione dell’immagine. A completare il sistema, il processo di Triple Active Optical Alignment ottimizza in tempo reale l’allineamento di lente, sensore e prisma, così da ottenere risultati fotografici sempre coerenti e di alta qualità.

L’aspetto più sorprendente è che il sensore da 50MP permette di estendere virtualmente le capacità ottiche fino a 20× con qualità ottica reale tramite crop. Ciò apre nuove possibilità creative per gli utenti: dalla fotografia di concerti e spettacoli fino alla cattura della fauna selvatica, il nuovo teleobiettivo promette di unire versatilità e fedeltà d’immagine come mai prima d’ora.

Con questa innovazione, OPPO conferma la propria strategia orientata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche che spingono sempre più avanti i confini della fotografia mobile. Il Find X9 Ultra si preannuncia così come uno smartphone capace di coniugare estetica e ingegneria ottica d’avanguardia, offrendo una nuova esperienza visiva nel panorama degli smartphone premium.

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