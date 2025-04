Original Marines celebra la Festa della Mamma con una capsule dedicata a Wonder Woman

In occasione della prossima Festa della Mamma, Original Marines presenta una speciale capsule collection realizzata in collaborazione con Warner Bros. Discovery. La linea è dedicata alle bambine dai 2 agli 8 anni e celebra il legame unico e speciale tra mamme e figlie attraverso l’iconica figura di Wonder Woman, simbolo universale di forza e coraggio.

La collezione si compone di due esclusive t-shirt caratterizzate da stampe glitter scintillanti e colori vivaci che catturano l’attenzione. Un modello presenta una dinamica illustrazione di Wonder Woman accompagnata dalla potente scritta “Mom Superhero”, un’affermazione che riconosce il ruolo eroico delle madri nella vita di ogni giorno. L’altro modello esalta invece il celebre logo dell’eroina DC Comics, reinterpretato con l’affettuosa dedica “My Mom is a Superhero”, un modo tenero e originale per esprimere tutto l’amore e la gratitudine filiale.

Queste originali e divertenti t-shirt rappresentano il regalo perfetto per celebrare le mamme nel loro giorno speciale, riconoscendo la loro forza, il loro amore e la loro dedizione quotidiana. Sono un modo unico per dire “Ti voglio bene, mamma!” e far sentire ogni madre una vera supereroina.

Le t-shirt della capsule collection Original Marines dedicata alla Festa della Mamma e a Wonder Woman sono disponibili in tutti i punti vendita Original Marines presenti sul territorio nazionale e possono essere acquistate comodamente online sul sito ufficiale