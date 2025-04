ORLVNDO: torna oggi con “CANADA (ancora e ancora)”

ORLVNDO fa parlare di sé con il suo ultimo singolo, “CANADA (ancora e ancora)”, che ha già conquistato il cuore di migliaia di fan prima ancora di essere ufficialmente rilasciato. La versione acustica del brano si è rapidamente diffusa sui social, generando oltre 1 milione di visualizzazioni e più di 1000 video su TikTok.

“CANADA” è un racconto universale, un viaggio emotivo tra le “sliding doors” della vita, dove ogni scelta, anche la più piccola, ha il potere di cambiare tutto. Nella versione acustica, OLRVNDO si spoglia di ogni artificio per mettere in evidenza l’essenza più pura della canzone, scavando in profondità per portare alla luce sfumature intime e dettagli emotivi che nella versione originale erano rimasti in penombra.

«Canada – spiega l’artista – racconta la voglia di partire e quella di restare, il desiderio di libertà e la nostalgia di qualcosa che si è perso per strada. È una corsa tra le proprie emozioni, un viaggio in cui ogni ascoltatore può ritrovarsi».

Originario della provincia di Verona, OLRVNDO ha creato una sua identità musicale unica che gli ha permesso di emergere sulla scena italiana. Nel 2022 ha iniziato a collaborare con Warner Chappell Music Italia e ADA Music, pubblicando una serie di singoli che hanno ottenuto una notevole visibilità. Il suo primo progetto discografico, “AD MAIORA”, ha superato il mezzo milione di streaming, consacrandolo come una delle nuove promesse musicali più interessanti del panorama italiano.

Il talento e la dedizione di OLRVNDO non sono passati inosservati: è stato scelto due volte come volto di “Anima R&B” su Spotify e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Fulminacci, Laila Al Habash, Iside e Davide Shorty. Ad Ottobre 2024 è stato selezionato tra i 46 artisti per le audizioni di Sanremo Giovani, confermando la solidità del suo progetto e la crescita costante della sua carriera.

Attualmente, OLRVNDO sta lavorando al suo secondo disco, promettendo nuove sonorità frutto di un’evoluzione personale e artistica. Il suo stile riconoscibile e graffiante continua a narrare storie che lasciano il segno, tra liriche intime e ritornelli che si insinuano nella mente dell’ascoltatore. Segui OLRVNDO su Instagram per non perderti tutte le novità sulla sua musica e il suo percorso artistico.