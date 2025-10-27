Ornella Vanoni celebra i 30 anni di “Sheherazade” con una versione rimasterizzata

A partire dal 31 ottobre 2025, gli appassionati di musica potranno rivivere le emozioni di uno degli album più iconici di Ornella Vanoni, “Sheherazade,” in una speciale edizione per il 30º anniversario. Questo capolavoro di eleganza musicale sarà disponibile in versione remastered, con una nuova traccia inedita scritta da Giorgio Conte e Ornella Vanoni stessa.

Per la prima volta, “Sheherazade” sarà disponibile anche in un doppio vinile colorato, oltre che in formato CD e digitale. La riedizione celebra l’apice della collaborazione artistica tra Ornella Vanoni e Mario Lavezzi, responsabile della produzione artistica, mentre la Vanoni ha curato personalmente il concept e la direzione creativa dell’album.

L’album originale, registrato nel 1995 a Villa “La Quiete” di Forte dei Marmi, è ricordato per avere unito una rosa di artisti, musicisti e arrangiatori di spicco. Mario Lavezzi, Mogol, Oscar Avogadro, Paolo Fresu, e la leggenda del jazz americano Gerry Mulligan sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno contribuito al progetto.

Tra le chicche di questa riedizione, una versione piano e voce di “Bello amore” e il nuovo brano inedito “Senza di te.” Vanoni ha spiegato che “Sheherazade è un grande archetipo femminile. Una donna che salva tutte le altre donne, usando la fantasia,” sottolineando come si sia identificata nel personaggio di Scherazade de “Le mille e una notte”.

L’edizione speciale di “Sheherazade” non solo permette di apprezzare le canzoni rimasterizzate dai nastri originali, ma offre un viaggio nel cuore della creatività artistica e della collaborazione tra alcuni dei nomi più sensibili della scena musicale. Disponibile su tutte le principali piattaforme online e negozi tradizionali, l’album promette di incantare vecchi e nuovi fan.

La tracklist del CD include brani come “Rossetto e cioccolato,” “Io credo,” e “I desideri delle donne,” tutti ridonati di nuova vita grazie a questa edizione. Con la partecipazione straordinaria di musicisti come il chitarrista franco-vietnamita Nguyén Lé e il musicista folk ugandese Geoffrey Oryema, questa riedizione segna una tappa fondamentale nella straordinaria carriera di Ornella Vanoni.