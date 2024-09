ORNELLA VANONI: “DIVERSE” in uscita il 18 ottobre

Ornella Vanoni torna alla ribalta con il suo nuovo progetto discografico intitolato Diverse. L’album sarà disponibile da venerdì 18 ottobre in tre esclusivi formati e sarà preceduto dal singolo Perduto, già disponibile in digitale e in rotazione radiofonica.

Il singolo Perduto, reinterpretazione di un brano del 1992, si presenta in una veste completamente nuova grazie alla collaborazione con il dj e producer heysimo. Ornella Vanoni racconta: “Perduto nasce come pezzo brasiliano di Marisa Monte su cui negli anni ’90 ho scritto il testo in italiano. È un brano che amo moltissimo e che ai miei concerti non manca mai. Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e tuffarmi nell’onda della modernità, lavorando ad un pezzo a cui sono molto affezionata per renderlo al passo con i tempi.”

La malinconia per la fine di una storia d’amore si trasforma in sonorità electro-disco, creando un perfetto connubio tra passato e presente. Con la release di Perduto, Ornella Vanoni apre le porte al suo nuovo album, Diverse, che promette di rivelare nuovi lati dell’iconica artista.

Questo nuovo progetto segna un ritorno in grande stile per Ornella Vanoni, dimostrando ancora una volta la sua incredibile versatilità e la capacità di reinventarsi musicalmente. L’album sarà disponibile in varie edizioni, compreso un vinile RED Eco-friendly Limited Edition colorato numerato, un vinile Stars Limited Edition numerato e stellato, oltre al CD Deluxe.

Non mancheranno le collaborazioni con i migliori producer italiani, che confermano il costante impegno di Ornella Vanoni nel rinnovare e sperimentare con la sua musica, mantenendo intatta la sua firma artistica unica e senza tempo.

Il pubblico italiano e internazionale potrà quindi godere della magia di Diverse a partire dal 18 ottobre, quando l’album verrà finalmente rilasciato e porta con sé il talento e la passione di una delle voci più iconiche della musica italiana.