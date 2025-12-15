OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

La nuova collaborazione tra OTW by Vans e S.R. STUDIO. LA. CA., la casa creativa fondata dall’artista americano Sterling Ruby, dà vita a una collezione che fonde spirito artistico e innovazione tecnica. Il progetto rappresenta un incontro fra l’avanguardia del design californiano e la ricerca artistica di uno dei nomi più influenti dell’arte contemporanea.

Al centro della collezione c’è la Authentic Prima, una reinterpretazione dell’iconico modello Vans. Questa silhouette introduce una punta quadrata rivestita in gomma e un design essenziale che richiama la tradizione del brand reinterpretandola in chiave moderna. La tomaia in pelle Pieno Fiore e l’ammortizzazione Sola Foam ADV garantiscono un comfort attuale, mentre i dettagli nostalgici e la semplicità delle linee definiscono un nuovo linguaggio stilistico.

Accanto alla Prima, la collezione propone una Authentic microcheck nera e beige con loghi riflettenti e il nuovo modello Future Clog in verde, che combina la pulizia di un sabot organico con la struttura scultorea ispirata agli zoccoli olandesi. Completa l’insieme una selezione di calzini jacquard colorblock rosso e nero, pensati per un look coerente nella sua fusione di arte e funzionalità.

La campagna fotografica realizzata da Yudo Kurita interpreta il dialogo tra forma e materia, offrendo una visione estetica coerente con l’universo concettuale di Ruby e con l’identità del marchio OTW by Vans.

“La collaborazione tra OTW by Vans e S.R. STUDIO. LA. CA. fonde la visione artistica di Sterling Ruby con l’impegno di OTW nell’innovazione e il design.” Questa frase sintetizza il senso di un progetto che va oltre la semplice partnership commerciale per trasformarsi in un esperimento estetico e culturale.

La collezione sarà disponibile a partire dal 16 dicembre sul sito Vans e attraverso una selezione di partner globali. Con OTW by Vans, il marchio californiano consolida la propria posizione come piattaforma di innovazione e ricerca nel mondo dello skateboarding, della moda e dell’arte, mentre Sterling Ruby conferma il suo percorso di continua esplorazione dei confini tra arte visiva e cultura pop.

Fondata nel 2019, S.R. STUDIO. LA. CA. nasce da anni di sperimentazioni tessili e riflessioni sull’artigianato tradizionale americano. Il debutto a Pitti Immagine Uomo e la successiva partecipazione alla Couture di Parigi nel 2021 hanno confermato la forza e la visione del progetto, le cui opere sono oggi parte di importanti collezioni museali internazionali, tra cui il MoMA di New York e la Tate Modern di Londra.

Con questa nuova collaborazione, Vans riprende il suo storico motto “Off The Wall” per riaffermare il legame con una cultura che intreccia arte, creatività e libertà d’espressione.