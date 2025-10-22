PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Dopo mesi di silenzio, PAKY torna sulla scena musicale con un annuncio che ha il sapore di un fulmine a ciel sereno: «IL DISCO È PRONTO.» Questo è quanto ha dichiarato il rapper annunciando l’uscita del suo nuovo singolo “HD”, disponibile ovunque da venerdì 24 ottobre. Questo brano fa da apripista al suo tanto atteso prossimo album, suscitando grande aspettativa tra i fan e gli amanti del genere.

La nuova traccia, prodotta da Chef P e Kermit, si presenta come un lungo viaggio musicale, dove i suoni ipnotici e lontani si mescolano a immagini crude e reali, creando un racconto che non nasconde nulla. Ogni scena visiva e sonora si collega perfettamente alla successiva, in un film che sembra non finire mai. PAKY riesce a unire la narrativa della strada, fatta di palazzi grigi e scelte obbligate, con un canto ipnotico che assomiglia a una sirena che chiama dal fondo. Il rapper riesce a raccontare, con lucidità e precisione, una realtà dura e spesso impietosa, senza tentare di addolcirla.

Questa uscita segna l’inizio di un nuovo capitolo per PAKY, un rapper classe ’99 originario di Secondigliano e cresciuto a Rozzano, che è ormai un punto di riferimento nel panorama musicale. Con già un album alle spalle, PAKY ha collezionato oltre 900 milioni di streaming, 16 dischi di platino e 15 d’oro, confermandosi come uno degli artisti più importanti e richiesti, sia dai grandi nomi che dalle nuove leve del rap.

Nel video di “Gangsta Shit” con Simba La Rue, il finale racchiude un’anticipazione del nuovo singolo. Quando la scena cambia colore, diventando bianco e nero, il pubblico viene condotto verso quella che sarà l’atmosfera di “HD”, una dimensione in cui «ogni immagine è nitida, ogni parola pesa.»

Mentre si attendono ulteriori dettagli sul suo prossimo progetto discografico, “HD” promette di essere molto più di un semplice singolo: è il manifesto della realtà che PAKY incarna, un racconto che riflette la complessità del vivere tra destino e condanna, tra il richiamo della strada e il tradimento che essa può rappresentare.

PAKY si conferma quindi un protagonista indiscusso della scena rap italiana, pronto a conquistare ancora una volta il cuore di molti con la sua musica forte, vera e implacabile.