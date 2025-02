Pandora presenta il prossimo capitolo della campagna “Be Love”

Pandora lancia nel 2025 una nuova campagna dal messaggio potente: BE LOVE. Il brand parte da una convinzione fondamentale: l’amore, quando viene espresso, ha il potere di trasformare le vite. Questo nuovo capitolo della campagna esplora il potere dell’amore attraverso le storie personali di un cast d’eccezione, composto da talenti, modelli e trendsetter che condividono ricordi e gesti d’amore che hanno cambiato le loro esistenze. La campagna celebra i pezzi più iconici della collezione Pandora, gioielli che raccontano storie con l’amore come protagonista.

L’amore assume un significato unico per ognuno di noi. Winona Ryder, uno dei volti della campagna BE LOVE, lo interpreta come compassione e apertura emotiva. “Il vero segreto è ascoltare”, spiega l’attrice. “Bisogna cercare di essere il più comprensivi possibile. Vedere le cose da una prospettiva diversa rappresenta l’amore per me. È un modo profondo di sperimentarlo”.

La collezione BE LOVE 2025 traduce le diverse espressioni d’amore in gioielli raffinati. Spicca il charm cuore BE LOVE in argento sterling, personalizzabile con date, disegni, iniziali o simboli. L’anello ESSENCE, realizzato in argento sterling e placcato in oro 14k, reinterpreta in chiave minimalista e moderna la classica forma del cuore. Il charm UNICEF celebra il potere femminile con un tocco contemporaneo. Questa collaborazione tra Pandora e UNICEF mira a dare potere ai giovani nel mondo, specialmente alle ragazze, offrendo loro opportunità di apprendimento per costruire un futuro migliore e ispirare gli altri.

Il cast della campagna BE LOVE brilla di stelle: accanto a Winona Ryder troviamo la top model Iman e le modelle Vittoria Ceretti, Mica Arganaraz, Karen Elson, He Cong, Elisabetta Dessy e Ugbad Abdi. Gli scatti portano la firma di fotografi prestigiosi come Fabien Baron e Craig McDean, mentre Raymond Meir ha curato le fotografie dei prodotti. La campagna incarna pienamente lo spirito di BE LOVE, celebrando l’amore in tutte le sue forme, al di là di occasioni, relazioni o festività.

Con i suoi nuovi capitoli 2025, BE LOVE continua a esplorare e rafforzare i legami che coltiviamo con gli altri e con noi stessi. Dai delicati gioielli da regalo alle collaborazioni benefiche, dai diamanti sostenibili alla celebrazione dell’amore in ogni sua forma, BE LOVE è un inno a tutto ciò che l’amore può portare nelle nostre vite.