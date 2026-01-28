Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con cinque serate sold out: “Iezz We Can!!!” conquista Milano

Published

Paola Iezzi apre il 2026 con un debutto dal vivo che segna un nuovo capitolo della sua carriera solista. “IEZZ WE CAN!!!” è il titolo del suo nuovo live show, un progetto intimo e multisfaccettato che ha già registrato il tutto esaurito per le cinque date in programma al RedRoom Members Club di Milano il 29, 30 e 31 gennaio e il 7 e 8 febbraio.

Prodotto da Vivo Concerti, lo spettacolo rappresenta un passo importante nel percorso artistico della cantante, che per la prima volta si presenta da sola sul palco. L’iniziativa nasce dal desiderio di creare uno spazio personale e indipendente, un’esperienza nuova ma coerente con la lunga storia musicale condivisa insieme alla sorella Chiara.

In un contesto raccolto, raffinato e pensato per un pubblico selezionato, Paola Iezzi propone uno spettacolo che fonde musica, racconto e interazione diretta con gli spettatori. L’obiettivo è trasformare il concerto in un’esperienza condivisa, dove energia, ironia e partecipazione diventano le parole chiave. “IEZZ WE CAN!!!” si presenta così non soltanto come una serie di performance musicali, ma come un vero e proprio viaggio emotivo all’interno del mondo artistico dell’interprete.

Durante le cinque serate milanesi, il pubblico potrà assistere a momenti sempre diversi grazie alla presenza di ospiti speciali che si alterneranno sul palco per duetti e improvvisazioni. La scaletta, ideata per sorprendere e coinvolgere, combina ritmo, originalità e narrazione, custodendo alcune sorprese riservate agli spettatori presenti.

«Avevo voglia di uno spazio tutto mio, in cui potermi avvicinare davvero alle persone. “Iezz we can!!!” è il primo show che porto in scena da sola, ed è un mix di musica, racconti, risate, incontri e sorprese condivise con il pubblico e con amici artisti. È un debutto che mi emoziona molto, perché ogni sera prende forma insieme a chi c’è».

Con queste parole, Paola Iezzi riassume il senso di un progetto che unisce autenticità e libertà creativa. “IEZZ WE CAN!!!” è dunque una celebrazione di sé, della propria musica e del rapporto diretto con chi la segue. Un’inaugurazione d’anno che conferma la vitalità artistica della cantante e la sua capacità di reinventarsi, portando sulla scena milanese un’esperienza capace di fondere intimità, talento e partecipazione in un equilibrio perfetto.

Le cinque date, tutte esaurite, si annunciano come un evento imperdibile e rappresentano l’inizio di una nuova fase della carriera di Paola Iezzi, pronta ancora una volta a sorprendere con la sua inconfondibile visione artistica.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Omoda 7 SHS-P debutta in Italia: il nuovo crossover plug-in hybrid da oltre 1.200 km di autonomia

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con cinque serate sold out: “Iezz We Can!!!” conquista Milano

Motori

Alfa Romeo celebra l’emozione delle origini a Retromobile 2026

Spettacolo

Gianluca Grignani torna dal vivo con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Tecnologia

Kingston Technology presenta la nuova gamma di SSD per ogni tipo di gamer

Spettacolo

“Franco Battiato. Il lungo viaggio”: arriva al cinema il biopic dedicato al genio siciliano

Spettacolo

POLLIO torna live all’Arci Bellezza di Milano con il nuovo album “Dopo la bomba”

Spettacolo

Ted Lasso torna in campo: Apple TV annuncia la quarta stagione attesa per l’estate 2026

Spettacolo

Amy Macdonald torna in Italia: unica data al Fabrique di Milano il 17 febbraio

Spettacolo

Michael Jackson: “Number Ones” torna in una speciale edizione in vinile doppio

Focus

Kia EV5: il nuovo C-SUV elettrico su misura per l’Europa

Spettacolo

Premio Enzo Jannacci: torna a Sanremo 2026 il riconoscimento ai giovani talenti

Motori

Trionfo Opel nel 2025: il Mokka GSE conquista il Volante d’Oro e il marchio brilla con Grandland e Frontera

Spettacolo

MasterChef Italia: arriva la Top Ten e torna Iginio Massari con la “Saint Honoré alla milanese”

Motori

Torna il Trofeo Lancia anche nel 2026: tra tradizione, conferme e la grande novità della Rally6

Spettacolo

I PATAGARRI: pronti a sganciare “LA BOMBA INTELLIGENTE”

Società

Flavio Briatore ospite domani a “Realpolitik”: economia, politica e Olimpiadi invernali

Motori

Renault Group continua a investire in un modello industriale più sostenibile e circolare

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Tecnologia

Novità nella Ricerca Google: esperienza fluida tra AI Overview e AI Mode da mobile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Gianluca Grignani torna dal vivo con “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Gianluca Grignani, una delle voci più autentiche e originali della musica italiana. L’artista sarà protagonista di...

11 ore ago

Spettacolo

“Franco Battiato. Il lungo viaggio”: arriva al cinema il biopic dedicato al genio siciliano

Cresce l’attesa per “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il primo biopic ufficiale dedicato a uno dei più grandi e amati artisti della musica italiana....

12 ore ago

Spettacolo

POLLIO torna live all’Arci Bellezza di Milano con il nuovo album “Dopo la bomba”

Dopo nove anni di silenzio discografico, POLLIO torna a calcare il palco con un nuovo progetto intenso e personale. Venerdì 30 gennaio all’Arci Bellezza...

12 ore ago

Spettacolo

Ted Lasso torna in campo: Apple TV annuncia la quarta stagione attesa per l’estate 2026

Apple TV ha ufficializzato il ritorno di una delle sue serie di maggiore successo: “Ted Lasso”. La quarta stagione della commedia vincitrice di più...

12 ore ago