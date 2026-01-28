Paola Iezzi inaugura il 2026 con cinque serate sold out: “Iezz We Can!!!” conquista Milano

Paola Iezzi apre il 2026 con un debutto dal vivo che segna un nuovo capitolo della sua carriera solista. “IEZZ WE CAN!!!” è il titolo del suo nuovo live show, un progetto intimo e multisfaccettato che ha già registrato il tutto esaurito per le cinque date in programma al RedRoom Members Club di Milano il 29, 30 e 31 gennaio e il 7 e 8 febbraio.

Prodotto da Vivo Concerti, lo spettacolo rappresenta un passo importante nel percorso artistico della cantante, che per la prima volta si presenta da sola sul palco. L’iniziativa nasce dal desiderio di creare uno spazio personale e indipendente, un’esperienza nuova ma coerente con la lunga storia musicale condivisa insieme alla sorella Chiara.

In un contesto raccolto, raffinato e pensato per un pubblico selezionato, Paola Iezzi propone uno spettacolo che fonde musica, racconto e interazione diretta con gli spettatori. L’obiettivo è trasformare il concerto in un’esperienza condivisa, dove energia, ironia e partecipazione diventano le parole chiave. “IEZZ WE CAN!!!” si presenta così non soltanto come una serie di performance musicali, ma come un vero e proprio viaggio emotivo all’interno del mondo artistico dell’interprete.

Durante le cinque serate milanesi, il pubblico potrà assistere a momenti sempre diversi grazie alla presenza di ospiti speciali che si alterneranno sul palco per duetti e improvvisazioni. La scaletta, ideata per sorprendere e coinvolgere, combina ritmo, originalità e narrazione, custodendo alcune sorprese riservate agli spettatori presenti.

«Avevo voglia di uno spazio tutto mio, in cui potermi avvicinare davvero alle persone. “Iezz we can!!!” è il primo show che porto in scena da sola, ed è un mix di musica, racconti, risate, incontri e sorprese condivise con il pubblico e con amici artisti. È un debutto che mi emoziona molto, perché ogni sera prende forma insieme a chi c’è».

Con queste parole, Paola Iezzi riassume il senso di un progetto che unisce autenticità e libertà creativa. “IEZZ WE CAN!!!” è dunque una celebrazione di sé, della propria musica e del rapporto diretto con chi la segue. Un’inaugurazione d’anno che conferma la vitalità artistica della cantante e la sua capacità di reinventarsi, portando sulla scena milanese un’esperienza capace di fondere intimità, talento e partecipazione in un equilibrio perfetto.

Le cinque date, tutte esaurite, si annunciano come un evento imperdibile e rappresentano l’inizio di una nuova fase della carriera di Paola Iezzi, pronta ancora una volta a sorprendere con la sua inconfondibile visione artistica.