Paola Iezzi torna con “Stessa Direzione”: fuori il 10 aprile

Dopo i cinque sold out milanesi del live show “iezz we can!!!” che hanno inaugurato il 2026, Paola Iezzi riprende il suo percorso musicale con un nuovo brano. Il singolo “Stessa Direzione”, pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy, sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 aprile.

Scritta da Paola insieme a Riccardo Zanotti e Raige, con la produzione di PAGA (Marco Paganelli) e l’intervento del sassofonista Michele Monestiroli, la canzone esplora il legame profondo tra memoria, distanza e identità. È un racconto intimo che riflette su ciò che resta dei rapporti umani nel tempo, quando due persone percorrono strade diverse ma continuano a sentirsi unite da una connessione invisibile, come se i loro sentieri fossero diretti verso lo stesso orizzonte.

L’atmosfera sonora di “Stessa Direzione” unisce elementi contemporanei e suggestioni vintage, in un equilibrio tra modernità e nostalgia. “L’idea centrale nella produzione è l’unione tra sonorità moderne – l’utilizzo dei sample della batteria e l’effettistica della voce – e sonorità dichiaratamente anni ’80, ben rappresentate dalla scelta dei synth, dove per tutte le parti principali è stato utilizzato un Juno‑6 originale. Il sax completa il quadro, sempre come elemento evocativo delle sonorità anni ’80 ma con un trattamento molto moderno”, spiega Marco Paganelli.

La nuova canzone di Paola Iezzi si fa così portavoce di una riflessione profonda sul tempo, l’attesa e la consapevolezza. “Stessa Direzione” racconta il desiderio di ricongiungersi con una parte di sé, di riscoprire ciò che un legame ha lasciato dentro, trasformando l’attesa in libertà e la memoria in forza per guardare avanti. È un cammino musicale e umano che invita ad accogliere il passato senza rinunciare alla luce del futuro.

A dare forma visiva a queste emozioni sarà il videoclip diretto da Paolo Santambrogio, un “on the road introspettivo e cinematografico” girato tra Los Angeles, Malibù e il deserto del Mojave. Le immagini accompagneranno il racconto musicale di Paola Iezzi in un viaggio simbolico alla ricerca di qualcuno o forse di sé stessi, tra passato, presente e futuro.

Con “Stessa Direzione”, Paola Iezzi conferma la maturità artistica e la sensibilità che da sempre la contraddistinguono. Una nuova tappa nel suo percorso, in equilibrio tra introspezione e libertà creativa, che avvicina l’artista a una dimensione ancora più autentica e luminosa.