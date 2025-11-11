PAOLO CONTE: esce la ristampa di “Nel cuore di Amsterdam”

Il cuore di Amsterdam tornerà a battere al ritmo della musica di Paolo Conte. Dal 14 novembre 2025 sarà disponibile in DVD la ristampa dello storico concerto del 1988 al Royal Theatre Carré, un evento che ha segnato una tappa indelebile nella carriera dell’artista e nella storia della canzone d’autore italiana. Pubblicato da Nar International e distribuito da Warner Music Italy / ADA Music Italy, il progetto intitolato “Nel cuore di Amsterdam” restituisce al pubblico l’atmosfera unica di una serata che ancora oggi suscita emozione e stupore.

Definito un “documento unico che testimonia la grandezza di un artista che ha saputo costruire un linguaggio musicale universale”, il concerto cattura tutta la forza espressiva e poetica di Conte in un momento di straordinaria ispirazione. La ristampa offre l’occasione di rivivere un evento che mescola eleganza, ironia e profondità, restituendo intatta la magia del dialogo tra voce e strumenti, marchio inconfondibile dello stile contiano.

La scaletta, vera e propria esposizione della sua poetica, comprende alcuni tra i brani più amati: “Diavolo rosso”, “Hesitation”, “La ricostruzione del Mocambo”, “La negra”, “Max”, “Sotto le stelle del jazz”, “Lo zio”, “Jimmy ballando”, “Via con me”, “Chiunque”, “Dancing”, “Gli impermeabili” e “Azzurro”. Ogni titolo racconta un frammento di quell’universo sonoro fatto di malinconia, humour e raffinatezza, rivelando la coerenza artistica di un autore capace di rinnovarsi restando fedele a sé stesso.

Sul palco, l’artista astigiano è accompagnato da un ensemble di musicisti di straordinario talento: Antonio Marangolo al sax, Mimmo Turone alle tastiere, Tiziano Barbieri al basso, Vittorio Volpe alla batteria, Andrea Allione alla chitarra, Marcello Crocco al flauto, Claudio Capuro e Massimo Boccalini a sax e clarinetto, Mirco Marchelli alla tromba, Marco Lepratto al trombone e Fanette al violoncello. Un gruppo in grado di impreziosire il repertorio con sfumature e dinamiche irripetibili, trasformando ogni brano in un racconto visivo e sonoro.

“Nel cuore di Amsterdam” non è soltanto un concerto, ma una finestra aperta sul pensiero musicale di Conte, sulla sua capacità di fondere parole, immagini e atmosfere in un linguaggio universale. In un’epoca di nostalgie digitali e ritorni postumi, questa edizione in DVD rappresenta un gesto di memoria viva: un modo per riscoprire l’intensità di un artista che ha saputo disegnare una delle mappe più eleganti e riconoscibili della musica italiana e internazionale.

La ristampa inviterà dunque sia i fan storici sia le nuove generazioni a immergersi in un viaggio attraverso il tempo, dove la voce vellutata e inconfondibile del Maestro si intreccia con la raffinatezza di un’orchestra capace di accompagnarlo senza mai sovrastarlo. Un rendez-vous con la storia della musica d’autore italiana, da rivivere nel luogo dove tutto ebbe origine: il cuore vibrante di Amsterdam.