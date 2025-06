PATTY PRAVO: esce il 45 giri in vinile di “Ratatan”, l’ultimo singolo dell’artista

L’iconica artista Patty Pravo, conosciuta per la sua capacità di reinventarsi musicalmente, continua a sorprendere il suo pubblico con il nuovo singolo “Ratatan”. Uscito il 6 giugno grazie alla collaborazione tra Nar International Srl e Warner Music Italy, questo brano si distingue come un vero e proprio divertissement estivo che strizza l’occhio alle sonorità beat degli anni ’60. Ora, “Ratatan” sarà disponibile anche in un formato speciale: un 45 giri in vinile color verde acqua, in edizione limitata, che può essere preordinato a partire da oggi.

“Ratatan” porta con sé un’energia giocosa, caratterizzata da uno scioglilingua irriverente e costruito su un gioco di parole unico, scritto da Marianne Mirage e Andrea Bonomo. La produzione del pezzo è stata affidata ai talentuosi Taketo Gohara e Marquis, e il brano è già associato a un video musicale disponibile su YouTube.

Patty Pravo è pronta a portare la vivacità di “Ratatan” dal vivo, con un tour estivo che partirà il 18 giugno dal Teatro Romano di Fiesole. Con quasi sessant’anni di carriera alle spalle, Patty Pravo ha continuamente sfidato i canoni musicali, consacrandosi come una delle dive più riconoscibili della canzone italiana. La sua figura, profondamente anticonformista e all’avanguardia, continua a ispirare con uno stile interpretativo unico e una voce capace di stravolgere le convenzioni.

“Ratatan” rappresenta non solo un brano fresco e innovativo per la stagione estiva ma anche un’ulteriore testimonianza della versatilità artistica di Patty Pravo. Il vinile in edizione limitata, dal fascino vintage, è un must per i collezionisti e gli amanti della musica.