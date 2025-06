PATTY PRAVO: venerdì 6 giugno esce RATATAN, elogio della libertà femminile

Patty Pravo, icona indiscussa della musica italiana, è pronta a sorprendere ancora una volta i suoi fan con un nuovo brano destinato a dominare l’estate: “Ratatan”. Disponibile da venerdì 6 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, il pezzo rappresenta una nuova sfida musicale per l’artista, che si allontana dalle classiche ballad a cui il pubblico è abituato.

La canzone, scritta da Marianne Mirage e Andrea Bonomo e prodotta da Taketo Gohara e Marquis sotto l’etichetta Nar International Srl, è distribuita da Warner Music Italy. Con “Ratatan”, Patty Pravo abbraccia sonorità beat degli anni ’60, mescolando chitarre elettriche e melodie tipicamente italiane, con un testo giocoso basato su parole intrecciate e scioglilingua che promette di conquistare il pubblico. Come cita un estratto del brano: “La tua ombra sulla bocca / che mi tocca / ma che sciocca / si mi shock-ah / I feel shadow sulla bocca (ah) / che mi tocca (ah) / you are my vodka salsa rumba / I hear you’re comin’ like an onda like a bomba like a silly lalala”.

“Ratatan” non è solo una canzone, ma un omaggio alla libertà femminile, valore che Patty Pravo ha sempre incarnato sia nella sua musica che nella sua vita. Questa libertà la porta ancora una volta ad esplorare nuovi territori musicali, come ha fatto costantemente in quasi sessant’anni di carriera. La cantante inizierà un tour estivo a partire dal 18 giugno al Teatro Romano di Fiesole, confermando la sua instancabile voglia di mettersi in gioco e la sua passione per la musica dal vivo.

Con “Ratatan”, Patty Pravo non solo riafferma il suo ruolo da protagonista nel panorama musicale, ma continua a evolvere la sua arte, dimostrando che la vera avanguardia sta nel sapersi rinnovare restando fedeli a se stessi.