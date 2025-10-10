Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

PAUL KALKBRENNER: è disponibile da oggi il nuovo album “THE ESSENCE”

Published

Paul Kalkbrenner, figura emblematica della musica elettronica, è tornato sulle scene con il suo ultimo album, “THE ESSENCE”, disponibile oggi. Questo lavoro rappresenta un ritorno dopo sette anni dalla pubblicazione del suo precedente album, “Parts of Life”, ed è descritto come il suo progetto più autentico, profondo e personale.

Il nuovo album, che celebra anche i Depeche Mode con il brano “DREAMING ON”, include inoltre una collaborazione con Stromae nel singolo “QUE CE SOIT CLAIR”. Questa collaborazione arriva anni dopo il remix di Kalkbrenner per “Te Quiero” di Stromae, sottolineando un legame duraturo tra i due artisti. “Facciamo che sia chiaro”, ed è esattamente di questo che parla il brano. Di un amore che non conosce confini, spiega Kalkbrenner.

L’album “THE ESSENCE”, creato nel corso di diversi anni, è stato realizzato in un ambiente unico: un appartamento a Berlino che fungeva più da laboratorio audio analogico che da moderno studio di produzione. “Non volevo luci al neon, schermi, o un sovraccarico tecnologico”, commenta Kalkbrenner, “Sono rimasto seduto lì per ore, armeggiando, senza un piano preciso ma con un’emozione”. L’atmosfera peculiare dell’appartamento si intreccia audibilmente nei brani, creando un suono caldo, intricato e unico.

Questo album è anche un omaggio alla ricerca sonora e alla chiarezza musicale. “Questo è un album che sostengo pienamente, lo considero il mio migliore”, afferma Kalkbrenner. “Ci saranno forse successi più noti negli altri album, ma ci sono sempre anche due o tre tracce di riempimento. Questo non ha riempitivi. Nemmeno uno.”

Paul Kalkbrenner, nato nel 1977, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’90 durante la prima ondata del movimento rave. Con un approccio distintivo, optando per la musica dal vivo invece che per simples DJ set, è emerso come una figura di riferimento nel panorama della musica elettronica, grazie anche al film “Berlin Calling” e al celebre singolo “Sky & Sand”. Con “THE ESSENCE”, Kalkbrenner riconcilia il passato con il presente, mantenendo la sua integrità artistica e confermandosi come uno degli artisti più rispettati della scena elettronica.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Spettacolo

PAUL KALKBRENNER: è disponibile da oggi il nuovo album “THE ESSENCE”

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

Giochi

Little Nightmares III è ora disponbile

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito oggi “PRETTY FACE”, il nuovo singolo in radio da venerdì 17 ottobre

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Tecnologia

Auricolari SmartBuds AI: la rivoluzione dell’intelligenza artificiale firmata SBS

Motori

DS Automobiles presenta l’eleganza elettrica a Rom-E 2025 nel cuore di Roma

Motori

CUPRA Formentor VZ5: il ritorno dell’iconico cinque cilindri

Spettacolo

Pavarotti Novanta”: Decca celebra i 90 anni del tenore con un cofanetto evento

Motori

Mercedes-Benz ELF: un nuovo approccio alla ricarica dei veicoli elettrici

Motori

Suzuki al JAPAN MOBILITY SHOW 2025 a Tokyo

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Spettacolo

Spotify lancia una nuova esperienza in-app dedicata ad Ariana Grande

Tecnologia

LG Electronics porta in Italia LG StanbyME 2

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Moto Morini ALLTRHIKE: la nuova adventure per vivere la città e l’off-road con la stessa libertà

Spettacolo

ALVARO SOLER: Esce domani il nuovo album “El Camino”

Sport

BMW: la NEUE KLASSE incontra l’ AC Milan

Motori

Debutto italiano per la showcar CUPRA Tindaya: svelata all’Allianz Cloud di Milano

Società

Matteo Salvini ospite di “Dritto e Rovescio” per discutere di attualità e politica internazionale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

FULMINACCI: torna oggi con il nuovo singolo “NIENTE DI PARTICOLARE”

L’atteso ritorno di Fulminacci si materializza oggi con l’uscita del suo nuovo singolo, “Niente di particolare”. Dopo i successi di “Casomai” e “Sottocosto”, il...

2 ore ago

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito oggi “PRETTY FACE”, il nuovo singolo in radio da venerdì 17 ottobre

È uscito oggi “Pretty Face” il nuovo singolo di Robbie Williams, che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 17 ottobre. Questo brano fa parte...

2 ore ago

Spettacolo

Pavarotti Novanta”: Decca celebra i 90 anni del tenore con un cofanetto evento

In occasione di quello che sarebbe stato il suo 90° compleanno, il mondo della musica celebra una delle voci più amate di sempre: Luciano...

3 ore ago

Spettacolo

Spotify lancia una nuova esperienza in-app dedicata ad Ariana Grande

Spotify, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo, ha introdotto una nuova esperienzain-app dedicata ai fan di Ariana Grande. Questa nuova funzione,...

4 ore ago