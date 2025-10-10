PAUL KALKBRENNER: è disponibile da oggi il nuovo album “THE ESSENCE”

Paul Kalkbrenner, figura emblematica della musica elettronica, è tornato sulle scene con il suo ultimo album, “THE ESSENCE”, disponibile oggi. Questo lavoro rappresenta un ritorno dopo sette anni dalla pubblicazione del suo precedente album, “Parts of Life”, ed è descritto come il suo progetto più autentico, profondo e personale.

Il nuovo album, che celebra anche i Depeche Mode con il brano “DREAMING ON”, include inoltre una collaborazione con Stromae nel singolo “QUE CE SOIT CLAIR”. Questa collaborazione arriva anni dopo il remix di Kalkbrenner per “Te Quiero” di Stromae, sottolineando un legame duraturo tra i due artisti. “Facciamo che sia chiaro”, ed è esattamente di questo che parla il brano. Di un amore che non conosce confini, spiega Kalkbrenner.

L’album “THE ESSENCE”, creato nel corso di diversi anni, è stato realizzato in un ambiente unico: un appartamento a Berlino che fungeva più da laboratorio audio analogico che da moderno studio di produzione. “Non volevo luci al neon, schermi, o un sovraccarico tecnologico”, commenta Kalkbrenner, “Sono rimasto seduto lì per ore, armeggiando, senza un piano preciso ma con un’emozione”. L’atmosfera peculiare dell’appartamento si intreccia audibilmente nei brani, creando un suono caldo, intricato e unico.

Questo album è anche un omaggio alla ricerca sonora e alla chiarezza musicale. “Questo è un album che sostengo pienamente, lo considero il mio migliore”, afferma Kalkbrenner. “Ci saranno forse successi più noti negli altri album, ma ci sono sempre anche due o tre tracce di riempimento. Questo non ha riempitivi. Nemmeno uno.”

Paul Kalkbrenner, nato nel 1977, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’90 durante la prima ondata del movimento rave. Con un approccio distintivo, optando per la musica dal vivo invece che per simples DJ set, è emerso come una figura di riferimento nel panorama della musica elettronica, grazie anche al film “Berlin Calling” e al celebre singolo “Sky & Sand”. Con “THE ESSENCE”, Kalkbrenner riconcilia il passato con il presente, mantenendo la sua integrità artistica e confermandosi come uno degli artisti più rispettati della scena elettronica.