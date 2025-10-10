Pavarotti Novanta”: Decca celebra i 90 anni del tenore con un cofanetto evento

In occasione di quello che sarebbe stato il suo 90° compleanno, il mondo della musica celebra una delle voci più amate di sempre: Luciano Pavarotti. L’icona mondiale dell’opera rivive in Pavarotti Novanta, un’imperdibile raccolta pubblicata da Decca Records, la storica etichetta con cui il tenore ha condiviso uno dei rapporti artistici più lunghi e fruttuosi della storia discografica. L’uscita ufficiale è fissata per domani, 10 ottobre 2025, a pochi giorni dall’anniversario della nascita del Maestro, il 12 ottobre.

Pavarotti Novanta rappresenta l’omaggio definitivo a un artista che ha saputo trasformare l’opera in un linguaggio universale, portandola fuori dai teatri e nelle piazze, negli stadi, in televisione e nelle case di milioni di persone. Il cofanetto in edizione limitata comprende 4 CD con i più grandi successi del tenore: dalle arie immortali che hanno fatto la storia della lirica alle canzoni che hanno emozionato il pubblico di tutto il mondo. Questa pubblicazione include anche rarità, nuove scoperte e brani inediti, offrendo un ritratto autentico e completo di un artista che continua a ispirare generazioni di appassionati e musicisti.

La potenza e la purezza della voce di Pavarotti, la sua presenza magnetica sul palcoscenico e la sua capacità di comunicare emozioni universali hanno reso ogni sua esibizione un evento unico. In questo cofanetto sono racchiusi momenti indimenticabili tratti da alcuni dei concerti più grandi della storia, testimoniando la sua abilità di unire tecnica impeccabile e passione travolgente.

La collaborazione tra Pavarotti e Decca è entrata nella leggenda. Per decenni, questa unione ha prodotto incisioni diventate pietre miliari, contribuendo a far conoscere l’opera a un pubblico vastissimo. Anche dopo la sua scomparsa nel 2007, l’eredità artistica di Pavarotti resta viva e continua a definire cosa significa essere un tenore nel mondo moderno.

Per chi desidera riscoprire la magia della sua voce, Pavarotti Novanta è disponibile anche in formato ridotto, con 1 CD o 2 LP, rendendo questa celebrazione accessibile a ogni tipo di ascoltatore. È un viaggio nella storia della musica, un ponte tra passato e presente, un tributo a un uomo che ha reso l’opera popolare senza mai tradirne l’essenza.

Con Pavarotti Novanta, la leggenda continua a risuonare. Ascoltare la sua voce oggi significa rivivere le emozioni che hanno fatto innamorare il mondo e celebrare, ancora una volta, il talento senza tempo di Luciano Pavarotti.