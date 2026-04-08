Pechino Express approda in Cina: tra modernità e antiche tradizioni, la corsa continua da Shanghai a Yuliang

Benvenuti in Cina! Dopo l’avventura in Indonesia, Pechino Express – L’Estremo Oriente entra nel cuore pulsante dell’Asia con una tappa spettacolare e impegnativa di 519 km da Shanghai a Yuliang. Il celebre viaggio targato Sky Original e realizzato da Banijay Italia torna giovedì 9 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, guidato da Costantino della Gherardesca, affiancato per l’occasione da Giulia Salemi, seconda inviata della stagione.

La conduttrice e influencer, già protagonista indimenticata di una precedente edizione, ritrova la corsa più amata della televisione italiana ma in una veste completamente nuova. “Accanto a Costa, tornerò in Cina per raccontare da vicino le sfide e le emozioni dei viaggiatori”, ha dichiarato entusiasta.

La quinta tappa segna un momento cruciale per le coppie ancora in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Gli Spassusi”, Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le DJ”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani “Le Biondine” e Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”.

Lo scenario di questa nuova avventura è la Cina, il “gigante asiatico”, terra di contrasti e di storia millenaria. La puntata prende avvio nella metropoli di Shanghai, simbolo di iper-modernità con oltre 40 milioni di abitanti. Qui i concorrenti, dotati del consueto budget minimo di 1 euro al giorno a persona in valuta locale, dovranno affrontare la sfida di orientarsi in uno dei contesti urbani più dinamici del pianeta.

Da lì il percorso si snoda verso Hangzhou, dove li attende la prima tappa intermedia: la firma del Libro Rosso tra le celebri colline dove nasce il pregiato tè verde Longjing. La coppia più rapida conquisterà l’immunità e il diritto di accedere alla prossima fase del viaggio. Infine, il traguardo condurrà i concorrenti a Yuliang, un antico villaggio che conserva intatta la sua autenticità e rappresenta l’anima più tradizionale della Cina rurale.

Come da tradizione, sarà ancora una volta la busta nera a decidere il destino delle coppie e a svelare se questa prima tappa cinese sarà eliminatoria o meno. Chi continuerà a esplorare il Paese del Dragone e chi, invece, dovrà lasciare la gara?

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale del programma, mentre Sky Brand Solutions, attraverso Sky Media e in collaborazione con Banijay Italia, ha coinvolto importanti partner tra cui Sustenium – Menarini, Skechers, Sector Orologi, Rilastil – Istituto Ganassini, Airalo e WeRoad.

Con i suoi paesaggi mozzafiato, l’incontro tra passato e futuro e le emozioni delle sfide tra i partecipanti, la nuova tappa di Pechino Express – L’Estremo Oriente promette di regalare al pubblico un mix irresistibile di avventura, cultura e umanità. L’appuntamento è per giovedì 9 aprile alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand e su Sky Go.