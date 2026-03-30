Pechino Express: emozioni e rivalità infuocate tra i vulcani d’Indonesia

Il viaggio di Pechino Express continua tra paesaggi mozzafiato e sfide estreme. La terza tappa dello show Sky Original, prodotta da Banijay Italia, ha portato i concorrenti nel cuore dell’Indonesia, sull’isola di Giava, da Malang fino a Kota Madiun, per una corsa lunga 329 chilometri che ha acceso tensioni e rivalità sempre più dichiarate tra le coppie in gara.

Protagonista assoluto dell’episodio andato in onda giovedì 26, il maestoso Monte Bromo, uno dei vulcani attivi più suggestivi del Paese, scenario della prima e durissima Prova Immunità della stagione. In un’atmosfera surreale, immersi in una fitta nebbia e sotto una pioggia battente, quattro coppie si sono sfidate in un percorso estenuante con ciaspole e cavalli fino al cratere del vulcano, dove li attendeva Lillo per raccontare la leggenda locale e dare inizio al rito propiziatorio.

Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, dopo un duello fisico e mentale con I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, sono riuscite a conquistare la vittoria della prova, guadagnandosi una notte in un resort indonesiano e il diritto di penalizzare una coppia alla ripartenza con un ritardo di 15 minuti. La loro scelta è ricaduta proprio sui Veloci, scatenando la reazione di Fiona May che, stremata, non ha trattenuto la rabbia e si è sfogata contro le avversarie.

Nel corso della tappa, i concorrenti si sono cimentati anche in prove inedite, tra cui nutrire uccellini con vermi vivi nel mercato di Malang e imparare l’inno nazionale indonesiano da una bambina del villaggio di Pasuruan. Le fatiche sono proseguite tra le fornaci di mattoni di Jurangsari e lungo le strade di Mojokerto, dove i partecipanti hanno dovuto trasportare pesanti blocchi di argilla per completare la missione.

Sul piano emotivo, non sono mancate le lacrime. Chanel Totti, in viaggio con Filippo Laurino nella coppia dei Raccomandati, si è commossa durante una serata trascorsa presso una famiglia indonesiana, vedendo una bambina che le ha ricordato la sorellina: un momento di grande tenerezza che ha mostrato il lato più umano e fragile della giovane concorrente.

Sul fronte della competizione, I Raccomandati hanno confermato la loro supremazia, vincendo per la seconda volta consecutiva la tappa e arrivando primi sul Tappeto Rosso di Kota Madiun. Al momento decisivo hanno salvato I Comedian Tay Vines e Assane Diop ed eliminato Gli Ex Steven Basalari e Viviana Vizzini, dopo che la temuta busta nera ha decretato la tappa eliminatoria.

L’episodio ha registrato una Total Audience di 426mila spettatori e l’1,6% di share, con 674mila contatti e un tasso di permanenza del 60%. Sui social il programma ha dominato la serata televisiva, raggiungendo 74mila interazioni nella Social TV Audience e 94mila nella rilevazione Same Day 24/7, in crescita rispettivamente del 29% e 45% rispetto alla stagione precedente.

Tra le note di leggerezza, immancabili le siparietti comici di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni — gli Spassusi — alle prese con una nuova “gara nella gara”: un’ironica lezione d’inglese dedicata al cibo, segno che anche tra una sfida e l’altra lo spirito del gioco e dell’ironia resta intatto.

L’appuntamento con Pechino Express prosegue giovedì 2 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Le otto coppie rimaste in gara continueranno l’esplorazione dell’Indonesia, tra natura selvaggia, imprevisti e nuove, imprevedibili rivalità. Chi riuscirà a conquistare un posto nella prossima tappa del viaggio verso l’Estremo Oriente?