Pechino Express: in Indonesia la terza tappa tra i vulcani di Giava

Pechino Express – L’Estremo Oriente torna con una nuova, avvincente tappa in Indonesia. Il viaggio prosegue nel cuore dell’isola di Giava con un percorso spettacolare di 329 chilometri da Malang a Kota Madiun, tra paesaggi mozzafiato e vulcani attivi che metteranno alla prova le resistenze dei concorrenti.

A condurre l’avventura sarà ancora Costantino della Gherardesca, affiancato da Lillo nel ruolo di inviato. La puntata in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW promette emozioni forti, con una competizione che si fa sempre più serrata. Le prime tensioni tra le coppie hanno già acceso la sfida, e questa nuova tappa si annuncia come una delle più dure e suggestive della stagione.

Il percorso attraverserà il suggestivo Monte Bromo, vulcano attivo ricco di leggende locali, che sarà teatro della prima Prova Immunità dell’edizione. Le coppie più veloci ad arrivare al “Libro Rosso” avranno la possibilità di contendersi il pass diretto per la quarta tappa, mentre le altre dovranno continuare il viaggio verso Kota Madiun per raggiungere il Tappeto Rosso e scoprire la classifica finale.

La prova sarà, come anticipa la produzione, “una delle più impegnative (non solo fisicamente) della stagione, ma lascerà un ricordo davvero incancellabile nella loro memoria”. Si preannuncia dunque un banco di prova estenuante, tra fatica, adrenalina e panorami lunari che solo l’Indonesia può offrire.

A poche settimane dall’inizio dell’avventura, l’elenco delle coppie ancora in gara è composto da nove team combattivi: Gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni), I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), Le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens), I Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), I Comedian (Tay Vines e Assane Diop), Le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), Le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano) e Gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini).

Dopo la prima eliminazione, che ha visto uscire di scena i “Creator” Elisa Maino e Mattia Stanga, la gara si fa sempre più dura. Come da tradizione, i concorrenti proseguiranno con solo uno zaino, una dotazione minima e un budget simbolico di 1 euro al giorno a persona, in valuta locale.

Giunti a Kota Madiun, Costantino della Gherardesca svelerà la classifica finale e le coppie a rischio eliminazione. Il verdetto sarà affidato, come sempre, al contenuto della busta nera, che decreterà chi potrà proseguire il viaggio e chi invece dovrà fare ritorno in Italia.

Pechino Express – L’Estremo Oriente si conferma una delle avventure televisive più affascinanti e imprevedibili, capace di mescolare competizione, scoperta e cultura in ogni episodio. La puntata di domani promette scenari mozzafiato, scontri accesi e un’energia contagiosa, offrendo al pubblico un nuovo capitolo di un viaggio indimenticabile alle pendici dei vulcani di Giava.