Pechino Express: la sesta tappa mescola le coppie e accende la gara sulla via di Nanchino

Il viaggio di Pechino Express continua in Cina con una delle tappe più imprevedibili: domani, giovedì 16 aprile, la sesta puntata trasformerà le dinamiche del gioco grazie all'attesa miscelazione delle coppie. I concorrenti si preparano a ripartire da zero per affrontare il percorso di 355 chilometri che va dall'antica Huizhou a Nanchino, superando il traguardo intermedio di Meren Quifeng, sede dell'ambito Libro Rosso.



Tutti i viaggiatori riceveranno all'inizio di tappa dal conduttore, Costantino della Gherardesca, l'indicazione di dover gareggiare in formazioni nuove, mixandosi tra loro per affrontare le sfide.



Si formeranno così nuove coppie che, in pieno spirito della tradizione cinese, riceveranno anche nomi di "animali-guida" come portafortuna per la tappa. Questo atteso twist metterà alla prova la capacità di adattamento e sintonia tra concorrenti chiamati a collaborare con nuovi compagni tra difficoltà inedite, imprevisti e il confronto con la cultura locale.



Tra le prove previste nella puntata ci saranno le impegnative sfide di calligrafia con gli ideogrammi delle lingue cinesi e una Prova Vantaggio tutta da gustare. Solo chi saprà adattarsi velocemente alle nuove dinamiche e costruire intesa, avrà la possibilità di proseguire.



Le coppie originarie ancora in gara sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Gli Spassusi), Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le DJ), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste).



Il tutto sarà raccontato da Costantino della Gherardesca con la partecipazione, per questa tappa cinese, di Giulia Salemi come inviata speciale. Al termine della puntata, sarà rivelato se la tappa sarà eliminatoria o meno, svelando chi potrà ottenere il pass per restare in gioco alla conquista del "Paese del dragone" e chi, invece, rischierà di dover abbandonare la corsa.



L'appuntamento è per le 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili anche on demand. RTL 102.5 è radio ufficiale dell'edizione, mentre Sustenium - Menarini, Skechers, Sector Orologi, Rilastil - Istituto Ganassini, Airalo e WeRoad accompagnano il viaggio tra le partnership di brand.