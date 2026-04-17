Pechino Express, tappa in Cina fra coppie mixate e colpi di scena: eliminati Gli Spassusi

Pechino Express continua a sorprendere: tappa in Cina con coppie mixate, prove estreme e l'eliminazione inaspettata de Gli Spassusi. Ascolti e interazioni record.

La sesta tappa di Pechino Express ha regalato una serata di grandi emozioni ai fan del reality targato Sky Original, segnando un nuovo record di ascolti con 559mila spettatori medi, il 20% in più rispetto all'anno scorso. Le interazioni social sono più che raddoppiate rispetto alla stessa puntata del 2023, confermando la crescita di popolarità dello show.

Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi hanno guidato le sei coppie rimaste in gara lungo un percorso di 355 km da Huizhou a Nanjing, tra prove fisiche e culturali sempre più proibitive. La serata è partita con un inatteso twist: le coppie sono state miscelate, creando team con nuovi nomi ispirati agli animali guida della tradizione cinese. Michelle e Biagio sono diventati I Draghi, Fiona e Jo Le Tigri, Candelaria e Tony 2Milli I Cigni, Francesco e Chanel I Tacchini, Patrick e Camila Le Giraffe, Dani Faiv e Filippo I Lupi. Prima missione: la scrittura ideografica del nome dell'animale nella calligrafia cinese, seguita dalla temibile valutazione di un maestro locale.

Dopo una notte ospiti delle famiglie del posto, i concorrenti si sono sfidati in un quiz per testare la complicità delle coppie mixate. Al termine, finalmente i team originali si sono potuti ricongiungere firmando il Libro Rosso di tappa. I Veloci, ovvero Fiona May e Patrick Stevens, hanno dominato la prova e conquistato la qualificazione alla temuta Prova Vantaggio, raggiunti da Le Dj e Gli Spassusi.

La Prova Vantaggio si è rivelata una delle più "appetitose" di sempre: i partecipanti dovevano recuperare a bocca biglietti contenenti frasi cinesi nascosti tra larve, cimici e scarafaggi. Ancora una volta, I Veloci hanno trionfato, guadagnando anche un vantaggio per la classifica finale.

Non sono mancate nuove sfide, come la preparazione artigianale del tofu da recapitare a Giulia Salemi. In una corsa finale verso Nanjing, la classifica definitiva ha visto il trionfo di Fiona May e Patrick Stevens, seguiti da I Rapper, Le Albiceleste e Le Dj. Inaspettatamente, I Raccomandati sono finiti penultimi, ultimi invece Gli Spassusi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, tra le coppie più amate. La busta nera, svelata da I Veloci vincitori di tappa, ha sancito la loro eliminazione.

Numerosi i momenti da ricordare, tra cui la "gustosa" colazione imposta a Gli Spassusi - un litro di brodo di riso, definita da Francesco Paolantoni "peggio della preparazione della colonscopia" - e il litigio tra I Raccomandati per colpa di un panetto di tofu.

Momenti di tenerezza anche con Jo Squillo de Le Dj, che ospite di una famiglia cinese si è lasciata andare a una confessione personale sulla maternità. Divertente poi l'episodio in cui Giulia Salemi ha rifiutato di infilare la testa tra gli insetti lasciando la prova a un intrepido Costantino, che tra le risate ha scherzato: "Sono licenziata?" - "Quasi".

Pechino Express si conferma così uno dei viaggi televisivi più appassionanti e imprevedibili, pronto nella prossima puntata a mettere alla prova i concorrenti con la famigerata sfida dei Sette Mostri, tra le più attese dal pubblico e temute dai viaggiatori. L'appuntamento è per giovedì 23 aprile sempre su Sky e NOW.