Pedro Sampaio porta il suo sound brasiliano al Milano Latin Festival con il singolo Jetski

Pedro Sampaio, uno degli artisti brasiliani più influenti della sua generazione, approda in Italia per un'unica data live al Milano Latin Festival il 14 giugno al Mind Live Theatre di Milano. L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire dal vivo il nuovo singolo Jetski, già disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 5 giugno, che vede la partecipazione di MC Meno K e Melody.



Jetski si distingue per un sound estivo e coinvolgente che unisce funk brasiliano, pop e dance, arricchito da influenze di brega e arrocha. Guidato dal ritornello orecchiabile di Melody, il brano racconta un flirt spensierato tra mare, divertimento e libertà. È una canzone con un'energia di libertà, che si sposa perfettamente con l'estate, la spiaggia e le vacanze racconta Pedro Sampaio, sottolineando lo spirito autentico della sua musica.



Il videoclip, girato a Magé nei pressi di Rio de Janeiro, offre una prospettiva originale sull'estate carioca, evitando i cliché delle spiagge per esplorare luoghi inediti e personali per l'artista.



Pedro Sampaio vanta una carriera fulminante: nato a Rio de Janeiro, DJ, produttore e cantante, ha conquistato pubblico internazionale con il suo stile che fonde funk carioca, pop ed elettronica. Con oltre 25 milioni di follower, più di 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 3,8 miliardi di stream totali, è tra i maggiori protagonisti della musica brasiliana mondiale.



Ha iniziato giovanissimo producendo remix e caricando video homemade su YouTube, facendosi notare nella scena di Rio fino al debutto nel 2018 con Bota Pra Tremer. Il vero successo arriva con Sentadão nel 2019, tra i brani più ascoltati dell'anno. Nel 2020 entra nella lista Under 30 di Forbes Brasil. Il remix funk di WAP di Cardi B e Megan Thee Stallion gli regala la visibilità internazionale e, nel 2022, l'album di debutto Chama Meu Nome e la hit Dançarina conquistano il primo posto delle classifiche in Brasile e Portogallo.



Sampaio è il primo artista brasiliano ad avere due canzoni contemporaneamente nella Billboard Global 200, e le sue tournée sono veri eventi: dal tour Carnasampaio, che ha coinvolto oltre 300.000 spettatori, al tour europeo sold out. Recentemente, il singolo PocPoc è diventato la canzone ufficiale del Carnevale 2024, mentre a maggio si è esibito davanti a oltre un milione di persone al party ufficiale del Celebration Tour di Madonna a Rio ed è stato scelto come opening act del tour americano di Anitta.



Con il secondo album A*STRO, pubblicato a settembre 2024, Sampaio ha battuto il record di ascolti su Spotify Brasile nel genere pop/funk e ha ottenuto la prima nomination ai Latin Grammy Awards per Joga Pra Lua, oltre a quella agli MTV Europe Music Awards come Miglior Artista Brasiliano. Nel 2025 proseguono le collaborazioni di prestigio con artisti come Anitta, MC GW e J Balvin.



L'appuntamento milanese del 14 giugno è la sola occasione italiana per vedere Pedro Sampaio dal vivo in questa estate. I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei principali punti vendita.