PETIT conquista il disco di platino con “MAMMAMÌ” e lancia il nuovo singolo “LINGERIE”

La scena musicale italiana accoglie con entusiasmo un nuovo traguardo per l’artista rivelazione di Amici 23, PETIT, che con la sua travolgente hit “MAMMAMÌ” ha fatto ballare senza sosta il pubblico nei mesi scorsi. Prodotta dal talentuoso Dardust e distribuita da 21co Label per Warner Music Italy, la canzone ha raggiunto un prestigioso risultato: la certificazione di disco di platino. Questo successo non solo testimonia la forza del brano, ma consacra anche l’artista come l’unico finalista di Amici 23 ad aver raggiunto un traguardo simile con una hit estiva presentata durante il programma.

Dopo la fine del talent show, il pubblico ha continuato a seguire con interesse il percorso dell’artista, dimostrando un crescente apprezzamento per il suo talento e la sua originalità. La capacità di unire le sue radici partenopee e francesi lo ha reso unico nel panorama musicale, distinguendolo come una delle voci più fresche e interessanti del momento.

Ma l’artista non si è fermato qui. Di recente è tornato con un nuovo singolo, “LINGERIE” (21co Label per Warner Music Italy), un brano che esplora il suo lato più intimo ed emotivo. “LINGERIE” si allontana dal ritmo scatenato di “MAMMAMÌ” per offrirci un viaggio musicale più riflessivo, raccontando un amore sospeso tra passione e sofferenza. Questo nuovo capitolo musicale mostra la versatilità dell’artista, capace di passare con naturalezza da sonorità più leggere e festose a temi più profondi e toccanti.

Parallelamente, l’artista ha pubblicato il suo primo EP “PETIT”, una raccolta di brani che racchiude il suo percorso musicale degli ultimi mesi. Il progetto include pezzi presentati durante la sua partecipazione ad Amici 23, come l’inedito “BROOKLYN”, con cui aveva conquistato il suo posto nel talent, e il potente “FERISCIMI”. In “PETIT” si percepiscono chiaramente le influenze delle sue origini francesi e napoletane, che si fondono in uno stile personale e distintivo. Il suo flow richiama una delle scene più prolifiche del panorama musicale contemporaneo, capace di toccare diversi generi mantenendo sempre una forte identità.