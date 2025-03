Petit inaugura il 2025 con il nuovo singolo “MEZZANOTTE”

Dopo l’anteprima esclusiva di ieri durante il pomeridiano di Amici 24, Petit si prepara a lanciare ufficialmente il suo 2025 con il nuovo singolo “MEZZANOTTE” (21co Label per Warner Music Italy), prodotto da Dardust. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da venerdì 14 marzo.

“MEZZANOTTE” è un brano che cattura l’ascoltatore con la sua intensità emotiva, raccontando un amore che sembra ripetersi all’infinito, tra incomprensioni e solitudini, sempre in bilico tra il desiderio e la realtà. Il ritornello, che si trasforma quasi in un mantra, esplora il tormento e la domanda sul perché certe storie sembrano non concludersi mai davvero.

La produzione di Dardust, uno dei nomi più influenti della musica contemporanea, fonde il suo inconfondibile stile che unisce suoni elettronici e atmosfere orchestrali, creando una vera e propria esperienza sonora. Il risultato è una traccia che mescola eleganza e modernità, un equilibrio perfetto tra il talento vocale di Petit e la produzione visionaria del produttore multiplatino.

Nel nuovo singolo, l’artista emergente parla di ogni relazione, fatta di alti e bassi, ma anche di quel legame che, nonostante tutto, continua a persistere. Petit, capace di unire le sue radici partenopee e francesi, racconta attraverso la sua musica un amore universale, che trascende le difficoltà e le separazioni.

Con il successo ottenuto nel 2024, grazie ai brani di grande impatto come “MAMMAMÌ” (hit di platino) e “LINGERIE”, il giovane cantante ha dimostrato di avere una carriera ricca di musica pronta. Non è un segreto che il 2025 sarà un anno estremamente prolifico per Petit, come confermato dai numerosi spoiler pubblicati sui suoi social, che anticipano il suo straordinario percorso musicale e la sua versatilità.

Nel suo EP di debutto, Petit raccoglie i brani scritti negli ultimi mesi, includendo sia quelli presentati durante Amici 23 sia i pezzi inediti, tra cui “BROOKLYN” e “FERISCIMI”, quest’ultimo già proposto durante il programma per conquistare il banco. Nella sua musica si sentono fortemente le sue origini francesi e napoletane, che trovano espressione nel suo flow unico, riconoscibile nella scena musicale contemporanea.

Fin dalle prime esibizioni, Petit ha colpito tutti per il suo talento naturale e la sua genuinità. Questo primo lavoro discografico non è solo un segno di crescita e maturazione, ma rappresenta anche l’inizio di un cammino musicale che ha ancora molto da raccontare e da scrivere.