PFM: nuove date per il Tour “Doppia Traccia” che celebra De André e i successi della band

La leggendaria band italiana PFM – Premiata Forneria Marconi, famosa per il suo stile unico che fonde rock, progressive e musica classica, ha annunciato nuove date per il suo tour estivo “Doppia Traccia”, rispondendo alla richiesta crescente dei fan. Il tour attuale di PFM è un omaggio a due mondi che hanno segnato profondamente la carriera del gruppo: i loro indimenticabili successi musicali e la storica collaborazione con Fabrizio De André.

“Doppia traccia” è un’esperienza musicale divisa in due parti, che offre ai fan un viaggio attraverso i cavalli di battaglia della band, tra cui “Impressioni di settembre”, “È festa” e “La carrozza di Hans”, per poi dedicarsi ai brani che celebrano il sodalizio con il cantautore genovese, tra cui “Il pescatore” e “Volta la carta”.

Sul palco, i membri storici della band Franz Di Cioccio (voce e batteria) e Patrick Djivas (basso), accompagnati da Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, in sostituzione temporanea di Giacomo Castellano), Eugenio Mori (seconda batteria) e lo speciale contributo di Luca Zabbini.

“Il rapporto con Faber è storico,” viene sottolineato dal comunicato. Per celebrare l’85° anniversario di Fabrizio De André, la PFM ha pubblicato l’album live “PFM CANTA DE ANDRÉ ANNIVERSARY”, disponibile in formato digitale, doppio CD e doppio vinile. Un’opera che testimonia la continuità di un incontro musicale che ha segnato la storia della musica italiana.

Le nuove date estive del tour, tra le quali si annoverano alcuni eventi gratuiti, sono state annunciate e spiccano località in tutta Italia e oltre, come il concerto al Locarno Film Festival in Svizzera. Tra le nuove date figurano Piazzale 1 Maggio a Canepina (Viterbo) il 7 giugno e le esibizioni a Montefalcone di Val Fortore (17 luglio), Porto Rotondo (1 agosto), Pescina (22 agosto), Borgia (24 agosto) e Tortorella (31 agosto).

Il tour continuerà poi in inverno, con spettacoli che avranno luogo in prestigiosi teatri italiani come l’Auditorium Della Conciliazione di Roma e il Gran Teatro Geox di Padova. In queste date si uniranno sul palco special guest come Flavio Premoli al pianoforte e Luca Zabbini.