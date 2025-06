Philips Rivoluziona il Gaming con il Nuovo Monitor della serie Evnia 

Philips ha annunciato un’aggiunta rivoluzionaria alla serie di monitor da gaming EVNIA 3000: il Philips Evnia 27M2N3501PA, un dispositivo pensato per i gamer competitivi che desiderano un monitor completo e accessibile. Questo nuovo modello promette di combinare prestazioni eccezionali e versatilità grazie all’integrazione di tecnologie all’avanguardia, inclusi il software Philips Evnia Precision Center.

Il monitor da gaming presenta un impressionante pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione Quad HD (2560 x 1440), assicurando immagini nitide e colori vivaci. Fra le sue caratteristiche principali spicca la copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 e il supporto HDR10, elementi che offrono una resa visiva realistica e coinvolgente. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 240Hz, con la possibilità di overclock fino a 260Hz, garantendo un gameplay fluido e reattivo. Il tempo di risposta Smart MBR di 0,3ms elimina le sfocature, permettendo un’esperienza di gioco altamente fluida.

Il Philips Evnia 27M2N3501PA è anche dotato di tecnologia AdaptiveSync per fornire immagini stabili e prive di tearing, compatibili con una vasta gamma di schede grafiche. Inoltre, caratteristiche come Smart Crosshair e Smart Sniper sono pensate per ottimizzare la precisione dei gamer più esigenti.

Oltre alle prestazioni visive e alla velocità, il monitor è stato progettato pensando al comfort e all’ergonomia. La base regolabile SmartErgoBase permette di inclinare e ruotare lo schermo per garantire una posizione ottimale, mentre le tecnologie Flicker-Free e LowBlue Mode riducono l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di gioco. Philips non trascura neppure l’impatto ambientale: il design e il packaging sono sviluppati secondo elevati standard sostenibili, con la scocca realizzata per l’85% in plastica riciclata post-consumo.

A partire da metà luglio, il nuovo Philips Evnia 27M2N3501PA sarà disponibile a un prezzo consigliato di 249 €, rendendolo un’opzione attraente e accessibile per tutti i gamer alla ricerca di prestazioni eccezionali ad un costo contenuto.