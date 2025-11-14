Connect with us

PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO & TOPO GIGIO presentano oggi “TOPO TOP”

Published

Il sorriso più amato della televisione italiana torna a far cantare i bambini di tutte le età. Da oggi, 14 novembre 2025, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Topo Top”, la prima uscita discografica che vede insieme il Piccolo Coro dell’Antoniano e Topo Gigio, con la distribuzione di Sony Music Italy. Il brano, accompagnato da un videoclip ufficiale sul canale YouTube del Piccolo Coro, porta una ventata di energia, leggerezza e ottimismo in pieno stile “gigiesco”.

Con la sua inconfondibile dolcezza, Topo Gigio torna anche sul palcoscenico dello Zecchino d’Oro – giunto alla sua 68ª edizione – in programma il 28, 29 e 30 novembre in diretta su Rai 1. Una reunion simbolica, che unisce due mondi storici dell’infanzia italiana.

«Lo Zecchino d’Oro e Topo Gigio sono amici di lunga data: due mondi fatti di musica, sogni e tenerezza che da sempre parlano ai bambini. All’Antoniano siamo felici di questa amicizia, perché insieme continuiamo a portare un messaggio di gioia, semplicità e speranza adatto ad ogni età», afferma fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano.

“Topo Top” è descritto come un brano “city pop dance” ricco di ritmo e positività. La voce di Topo Gigio accompagna i bambini in un viaggio musicale capace di trasformare ogni momento in una festa, ricordando che anche chi è piccolo può fare grandi cose grazie alla creatività e all’amore.

«Il messaggio che voglio mandare con Topo Top è… è… ma in fondo non lo so se è un messaggio. Forse è più semplicemente una carica di allegria, gioia e speranza. Perché oggi più che mai ne abbiamo bisogno!», racconta Topo Gigio con la spontaneità che lo contraddistingue.

Il brano porta la firma del giovane autore e cantautore Rondine, che ha curato il testo e composto la musica insieme a Matteo Milita. La produzione è di Tom Beaver e Matteo Milita. «Dare voce e parole a un personaggio così iconico – e ormai storico – come Topo Gigio è stato per me un grande onore. Questa canzone rappresenta un vero e proprio tributo a Gigio: una superstar pop capace di incarnare felicità e divertimento per bambini, ragazzi e adulti. Topo Top!», ha dichiarato Rondine.

Il videoclip ufficiale, diretto da Sabrina Tricarico con la grafica realizzata da Clonwerk, accompagna l’ascolto con colori vivaci e movimenti che invitano a ballare, rispecchiando l’anima allegra del progetto.

Con “Topo Top”, Topo Gigio e il Piccolo Coro dell’Antoniano rinnovano il legame con generazioni di famiglie italiane, celebrando l’immaginazione e la gioia di vivere. Una canzone che, come la tradizione dello Zecchino d’Oro, invita tutti – piccoli e grandi – a credere che sognare insieme è ancora possibile.

