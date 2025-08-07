“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

L’icona del rock italiano Piero Pelù, noto per la sua carriera con i Litfiba e come artista solista, debutta in un’altra dimensione artistica alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il 5 settembre, alle ore 17.00, presso la Sala Casinò, il film “Piero Pelù. Rumore Dentro” sarà presentato in anteprima nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica. Diretta da Francesco Fei e scritta dallo stesso Pelù, la pellicola rappresenta un viaggio intenso e poetico nell’anima dell’artista, narrando un episodio cruciale della sua vita.

Nel cuore della trama si colloca un tragico evento accaduto nell’ottobre 2022, quando un imprevisto shock acustico durante una registrazione provoca a Pelù acufeni gravi e persistenti. Questo incidente non solo ha minacciato la sua carriera musicale ma ha anche spinto l’artista a intraprendere un percorso di introspezione e rinascita. «Quello che state per vedere non è un documentario. Non è un docufilm e nemmeno un biopic. Non è fiction, non è un reportage, perché quello che state per vedere è semplicemente un viaggio. Un viaggio fuori dalle strade comuni», afferma Pelù stesso, sottolineando la natura unica e personale del film.

“Piero Pelù. Rumore Dentro” sarà proiettato nelle sale italiane solo il 10, l’11 e il 12 novembre. Questa breve finestra di uscita nei cinema conferma l’eccezionalità dell’opera, un’opportunità imperdibile per i fan e gli appassionati di musica e cinema. La pellicola si arricchisce di selezioni dall’archivio personale di Pelù, offrendo uno sguardo prezioso sul suo viaggio musicale, che si sviluppa tra famiglie, libertà, amicizie storiche e la musica stessa.

Il regista Francesco Fei, noto per i suoi lavori con iconici musicisti italiani come Franco Battiato e Ligabue, porta il suo tocco distintivo nel raccontare una storia intima con l’artista. Questa collaborazione si traduce in un’opera che, oltre ai momenti di crisi e rigenerazione personale di Pelù, esplora temi universali quali l’identità e la resilienza.

La pellicola guida gli spettatori attraverso un viaggio spirituale e fisico, culminando nel pellegrinaggio annuale dei gitani in Camargue, in onore di Santa Sarah la Nera. “Piero Pelù. Rumore Dentro” non è solo la cronaca di una esperienza dolorosa ma anche un racconto di scoperta e riscoperta, che invita il pubblico a riflettere su ciò che significa vivere in libertà artistica e personale.

L’opera è sostenuta da Apnea Film, Nexo Studios e DNA Audiovisivi, e si avvale della distribuzione internazionale da parte di Nexo Studios. In Italia, l’evento è promosso insieme a partner mediatici come Radio Capital e MYmovies, assicurando una copertura significativa per un film che promette di essere un faro nel panorama culturale del 2025.