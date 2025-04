Pink Floyd: il ritorno a Pompei in 4K e Dolby Atmos

Il leggendario concerto dei Pink Floyd del 1972 torna per la prima volta nelle sale cinematografiche e negli IMAX, in versione restaurata in 4K con audio Dolby Atmos, dal 24 al 30 aprile. “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” cattura l’energia della band in un’atmosfera unica, accompagnandoci tra le antiche rovine dell’anfiteatro di Pompei dove, nel 1971, i musicisti si esibirono per un live senza pubblico.

Questo film, fisicamente rigenerato fotogramma per fotogramma a partire dal negativo originale in 35mm, contiene anche alcuni momenti rari che immortalano la realizzazione di un album destinato a cambiare la storia del rock. «Pink Floyd: Live At Pompeii è un documento raro e unico della band dal vivo nel periodo precedente a The Dark Side Of The Moon» ha dichiarato Nick Mason, sottolineando l’urgenza di riscoprire questa performance cruciale.

A proposito del meticoloso restauro, Lana Topham, Direttrice del Restauro per i Pink Floyd, ha parlato di un vero e proprio ritrovamento storico: «Dal 1994 ho cercato le sfuggenti riprese originali di Pink Floyd at Pompeii, quindi il recente ritrovamento del negativo originale in 35mm del 1972 è stato un momento molto speciale. La nuova versione restaurata presenta il primo montaggio completo di 90 minuti, combinando i 60 minuti della performance con i segmenti documentaristici agli Abbey Road Studios filmati poco dopo». Tra i nomi coinvolti nella lavorazione anche Steven Wilson, incaricato di realizzare il nuovo mix: «Penso che sia molto importante, perché simboleggia la transizione dei Pink Floyd da una band post-psichedelica, essenzialmente improntata all’improvvisazione, a una band di rock concettuale – ha dichiarato Steven Wilson – E questa transizione si vede nel film, perché stanno registrando The Dark Side of the Moon. Le cose diventano più strutturate, meno psichedeliche, meno improvvisate, ma le riprese dal vivo sono ancora molto libere e sperimentali. Quindi penso che documentare quella transizione sia qualcosa di quasi inedito nella storia di qualsiasi band”

Il remix 2025 di Steven Wilson sarà disponibile su CD/LP/Blu-Ray/DVD/Audio Digitale/Dolby Atmos.

Di seguito la tracklist della versione vinile di “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”:

Side A

1. Pompeii Intro

2. Echoes – Part 1

3. Careful With That Axe, Eugene

Side B

1. A Saucerful of Secrets

2. Set the Controls for the Heart of the Sun

Side C

1. One of These Days

2. Mademoiselle Nobs

2. Echoes – Part 2

Side D

1. Careful With that Axe, Eugene – Alternate take

2. A Saucerful of Secrets – Unedited