PINK FLOYD: l’album live “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII” in vetta alle classifiche italiane

Il mitico concerto dei Pink Floyd a Pompei torna a splendere con la nuova edizione dell’album live “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, entrato direttamente al primo posto delle classifiche FIMI/GfK Italia per Album & Compilation. Questo leggendario concerto senza pubblico, registrato nell’ottobre 1971 nell’antico anfiteatro romano di Pompei, è ora disponibile in vari formati, tra cui CD, vinile e digitale, e per la prima volta in Dolby Atmos. “Pink Floyd: Live At Pompeii è un documento raro e unico della band dal vivo nel periodo precedente a The Dark Side Of The Moon”, afferma Nick Mason, batterista della band.

Parallelamente, l’iconico film concerto del 1972 è tornato nelle sale cinematografiche italiane in una nuova edizione restaurata in 4K e Dolby Atmos. “Dal 1994 ho cercato le sfuggenti riprese originali di Pink Floyd at Pompeii, quindi il recente ritrovamento del negativo originale in 35mm del 1972 è stato un momento molto speciale”, dice Lana Topham, Direttrice del Restauro per i Pink Floyd.

Il film, diretto da Adrian Maben e presentato da RM Productions, offre una visione unica dei Pink Floyd durante un periodo di transizione cruciale per la band. Il restauro è stato eseguito con meticolosa attenzione per preservare l’integrità originale. Gli spettatori possono immergersi nelle atmosferiche riprese dell’anfiteatro di Pompei mentre assistono a performance indimenticabili di brani come “Echoes” e “A Saucerful of Secrets”, arricchite dalle immagini dietro le quinte della band che lavora presso gli Abbey Road Studios.

Questo progetto rappresenta il primo grande impegno di Sony Music per i Pink Floyd dopo aver acquisito il loro catalogo, offrendo anche altri album iconici come “The Dark Side Of The Moon” e “The Wall”. Steven Wilson, noto produttore e musicista, ha remixato l’album per questa occasione, bilanciando fedelmente il sound originale dei Pink Floyd con la modernità delle nuove tecnologie audio. “Penso che sia molto importante, perché simboleggia la transizione dei Pink Floyd da una band post-psichedelica, essenzialmente improntata all’improvvisazione, a una band di rock concettuale”, ha dichiarato Wilson.

Oltre al successo nelle sale, l’album e il film stanno ricevendo un’ampia accoglienza a livello internazionale grazie alla distribuzione esclusiva di Nexo Studios in Italia e da Trafalgar Releasing a livello globale, portando un pezzo di storia musicale a una nuova generazione di fan.