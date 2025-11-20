Pink Floyd, “Wish You Were Here” compie 50 anni: arriva la riedizione speciale

A cinquant’anni dalla sua pubblicazione, “Wish You Were Here”, uno dei capolavori assoluti dei Pink Floyd, torna in una veste completamente rinnovata. Dal 12 dicembre sarà disponibile per Sony Music la riedizione celebrativa “Wish You Were Here 50”, un cofanetto ricco di materiali inediti, rarità e nuove versioni dello storico album del 1975, che continua a esercitare un fascino intatto su generazioni di ascoltatori.

Ad anticipare l’uscita è l’inedita versione di “Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1–9, New Stereo Mix)”, riunita per la prima volta in un’unica traccia di 25 minuti e mixata nuovamente in stereo da James Guthrie. Un omaggio struggente a Syd Barrett, amico d’infanzia e primo frontman della band, la cui figura continua a permeare il mito dei Pink Floyd. A lui è dedicata anche una serie di dipinti originali realizzati dall’attore e artista Noel Fielding, che riprende l’immagine iconica di Syd in chiave artistica contemporanea.

Per celebrare l’anniversario non mancheranno eventi dedicati in tutta Italia. Venerdì 21 novembre a Milano, in occasione della Milano Music Week, l’Est Bar di via Tortona ospiterà un listening party con cocktail e dj set curato da Est Radio Sound System, un’occasione per rivivere l’ascolto dell’album in compagnia di appassionati e curiosi. Dal 12 al 14 dicembre, sempre nel capoluogo lombardo, verrà allestito un pop up store in Ripa di Porta Ticinese 47, dove sarà disponibile un’esclusiva edizione limitata in vinile bianco dell’album.

Il 14 dicembre a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, l’album rimasterizzato sarà protagonista di un’esperienza d’ascolto unica, con diffusori JBL Everest e amplificazione Mark Levinson, introdotta dalle voci di Marco Fullone e Giancarlo Valletta. L’evento, gratuito su prenotazione, offrirà sei sessioni nel corso della giornata, dalle 10.30 alle 18.15.

La nuova edizione “Wish You Were Here 50” promette di essere un vero e proprio viaggio nel tempo. Al centro, sei versioni alternative e demo inediti, tra cui “The Machine Song (Roger’s demo)”, il primo provino casalingo presentato da Roger Waters, un mix strumentale inedito della title track con la pedal steel di David Gilmour in evidenza e una seconda demo di “Welcome To The Machine”. Per la prima volta è inoltre inclusa la versione completa di “Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1–9)” con un nuovo mix stereo.

Il cofanetto verrà pubblicato in diversi formati: 3LP, 2CD, Blu-ray, digitale e versione deluxe. Quest’ultima include tutto il materiale disponibile, un quarto LP in vinile trasparente intitolato “Live At Wembley 1974”, la replica del singolo giapponese 7″ “Have A Cigar / Welcome To The Machine”, un libro cartonato con fotografie inedite, un comic book con il programma originale del tour e un poster del concerto di Knebworth.

L’edizione digitale conterrà il nuovo mix in Dolby Atmos realizzato da James Guthrie e 25 brani bonus: nove rarità da studio e sedici registrazioni dal vivo provenienti dal leggendario concerto dei Pink Floyd alla Los Angeles Sports Arena del 1975, registrato dal celebre bootlegger Mike Millard. L’audio è stato restaurato e rimasterizzato da Steven Wilson, mentre il Blu-ray includerà tre filmati del tour del 1975 e un cortometraggio di Storm Thorgerson.

Cinquant’anni dopo, “Wish You Were Here” resta una delle opere fondamentali della musica popolare. Pubblicato nel settembre 1975, l’album confermò il successo mondiale raggiunto dalla band dopo “The Dark Side of the Moon”, conquistando il primo posto delle classifiche in Europa e negli Stati Uniti. Il disco rappresenta la risposta dolorosa e poetica dei Pink Floyd alla fama e alla perdita, attraverso brani intrisi di malinconia e di critica all’industria musicale, condensati anche nella celebre copertina ideata dallo studio Hipgnosis.