Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Pink Floyd, “Wish You Were Here” compie 50 anni: arriva la riedizione speciale

Published

A cinquant’anni dalla sua pubblicazione, “Wish You Were Here”, uno dei capolavori assoluti dei Pink Floyd, torna in una veste completamente rinnovata. Dal 12 dicembre sarà disponibile per Sony Music la riedizione celebrativa “Wish You Were Here 50”, un cofanetto ricco di materiali inediti, rarità e nuove versioni dello storico album del 1975, che continua a esercitare un fascino intatto su generazioni di ascoltatori.

Ad anticipare l’uscita è l’inedita versione di “Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1–9, New Stereo Mix)”, riunita per la prima volta in un’unica traccia di 25 minuti e mixata nuovamente in stereo da James Guthrie. Un omaggio struggente a Syd Barrett, amico d’infanzia e primo frontman della band, la cui figura continua a permeare il mito dei Pink Floyd. A lui è dedicata anche una serie di dipinti originali realizzati dall’attore e artista Noel Fielding, che riprende l’immagine iconica di Syd in chiave artistica contemporanea.

Per celebrare l’anniversario non mancheranno eventi dedicati in tutta Italia. Venerdì 21 novembre a Milano, in occasione della Milano Music Week, l’Est Bar di via Tortona ospiterà un listening party con cocktail e dj set curato da Est Radio Sound System, un’occasione per rivivere l’ascolto dell’album in compagnia di appassionati e curiosi. Dal 12 al 14 dicembre, sempre nel capoluogo lombardo, verrà allestito un pop up store in Ripa di Porta Ticinese 47, dove sarà disponibile un’esclusiva edizione limitata in vinile bianco dell’album.

Il 14 dicembre a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, l’album rimasterizzato sarà protagonista di un’esperienza d’ascolto unica, con diffusori JBL Everest e amplificazione Mark Levinson, introdotta dalle voci di Marco Fullone e Giancarlo Valletta. L’evento, gratuito su prenotazione, offrirà sei sessioni nel corso della giornata, dalle 10.30 alle 18.15.

La nuova edizione “Wish You Were Here 50” promette di essere un vero e proprio viaggio nel tempo. Al centro, sei versioni alternative e demo inediti, tra cui “The Machine Song (Roger’s demo)”, il primo provino casalingo presentato da Roger Waters, un mix strumentale inedito della title track con la pedal steel di David Gilmour in evidenza e una seconda demo di “Welcome To The Machine”. Per la prima volta è inoltre inclusa la versione completa di “Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1–9)” con un nuovo mix stereo.

Il cofanetto verrà pubblicato in diversi formati: 3LP, 2CD, Blu-ray, digitale e versione deluxe. Quest’ultima include tutto il materiale disponibile, un quarto LP in vinile trasparente intitolato “Live At Wembley 1974”, la replica del singolo giapponese 7″ “Have A Cigar / Welcome To The Machine”, un libro cartonato con fotografie inedite, un comic book con il programma originale del tour e un poster del concerto di Knebworth.

L’edizione digitale conterrà il nuovo mix in Dolby Atmos realizzato da James Guthrie e 25 brani bonus: nove rarità da studio e sedici registrazioni dal vivo provenienti dal leggendario concerto dei Pink Floyd alla Los Angeles Sports Arena del 1975, registrato dal celebre bootlegger Mike Millard. L’audio è stato restaurato e rimasterizzato da Steven Wilson, mentre il Blu-ray includerà tre filmati del tour del 1975 e un cortometraggio di Storm Thorgerson.

Cinquant’anni dopo, “Wish You Were Here” resta una delle opere fondamentali della musica popolare. Pubblicato nel settembre 1975, l’album confermò il successo mondiale raggiunto dalla band dopo “The Dark Side of the Moon”, conquistando il primo posto delle classifiche in Europa e negli Stati Uniti. Il disco rappresenta la risposta dolorosa e poetica dei Pink Floyd alla fama e alla perdita, attraverso brani intrisi di malinconia e di critica all’industria musicale, condensati anche nella celebre copertina ideata dallo studio Hipgnosis.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Motori

Leapmotor B10 conquista le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza e innovazione per la mobilità elettrica

Motori

BYD lancia la nuova ATTO 2 DM-i: efficienza e autonomia da 1000 km per il SUV compatto
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15 e la nuova frontiera della fotografia computazionale

Motori

BMW Roma inaugura la sede rinnovata di Via Salaria e presenta la nuova BMW iX3

Spettacolo

Sethu annuncia “In fiore”: un nuovo inizio tra fratellanza, rinascita e musica

Motori

BYD celebra la prima Stella Michelin di Procaccini Milano: un connubio tra eccellenza e sostenibilità

Motori

FIAT è partner ufficiale del 43° Torino Film Festival

Motori

Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid MY26: più potenza, tecnologia e stile 

Spettacolo

Pink Floyd, “Wish You Were Here” compie 50 anni: arriva la riedizione speciale

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Motori

Porsche segna una nuova era: nasce la Cayenne elettrica

Società

Dritto e Rovescio: nuova puntata su sicurezza, politica e boom dei farmaci dimagranti

Motori

Kia EV5 ottiene le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza al massimo per il SUV elettrico

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Sethu annuncia “In fiore”: un nuovo inizio tra fratellanza, rinascita e musica

Dopo un anno intenso e un percorso artistico segnato da evoluzioni personali e musicali, Sethu torna con un nuovo progetto. L’artista savonese annuncia la...

2 ore ago

Motori

FIAT è partner ufficiale del 43° Torino Film Festival

FIAT rinnova il suo profondo legame con Torino e con il mondo dell’arte diventando partner ufficiale del 43° Torino Film Festival, uno degli eventi...

2 ore ago

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Con il suo nuovo album “LUX”, ROSALÍA firma il debutto più alto della sua carriera, confermandosi tra le artiste più innovative e influenti del...

21 ore ago

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Dopo aver trionfato nei principali festival internazionali, “La piccola Amélie” si prepara a conquistare anche il pubblico italiano. Il film d’animazione, tratto dal celebre...

22 ore ago