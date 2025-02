PINO DANIELE. SPIRITUAL: una mostra speciale al Palazzo Reale di Napoli

Dal 20 marzo al 6 luglio, il Palazzo Reale di Napoli sarà il palcoscenico di un evento culturale imperdibile: la mostra “PINO DANIELE. SPIRITUAL”. Questa straordinaria esposizione celebra la vita e l’eredità artistica di uno dei musicisti più amati nella storia della musica italiana, esplorando le radici, la dimensione trascendente e il lascito socio-culturale di Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.

La mostra esplorerà la storia di Pino Daniele attraverso un affascinante mosaico di contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che hanno segnato il suo percorso creativo. Ogni elemento esposto contribuirà a dipingere il ritratto di un artista e di un uomo il cui impatto va ben oltre il mondo della musica.

“Pino Daniele. Spiritual” non è solo il titolo di una mostra, ma racchiude l’essenza di uno degli artisti più amati, il cui viaggio musicale e umano ha saputo oltrepassare confini culturali, fondendo tradizioni diverse in un’unica armonia.

La mostra è divisa in due parti e nove aree tematiche, che ripercorrono la storia di Pino Daniele dalle sue origini fino alla consacrazione come uno dei grandi della musica italiana. La prima parte si concentra sugli anni precedenti al 1977, includendo la ricostruzione scenica della sua “Grotta”, la sala prove che ha segnato i suoi esordi musicali. La seconda parte esplora in modo intimo e dettagliato la vita e la carriera di Pino Daniele dal 1977 al 2014, evidenziando la sua evoluzione musicale e personale, le collaborazioni e le produzioni musicali che lo hanno reso unico nel panorama musicale italiano.

“La musica esprime socialità”, dichiarava Pino Daniele, e questa mostra si propone di stimolare l’animo delle persone, portandole a riflettere sul significato delle proprie azioni, offrendo ai visitatori un’esperienza intensa e toccante attraverso la storia di un uomo che ha segnato un’epoca nella musica italiana.

La mostra “Pino Daniele. Spiritual” è promossa dalla Fondazione Pino Daniele, con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Palazzo Reale, della Regione Campania e del Comune di Napoli, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con la collaborazione di Rai Teche, Archivio Luce e Fondazione Campania dei Festival, e curata da Alessandro Daniele e Alessandro Nicosia.