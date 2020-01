Pioneer DJ presenta il mixer a 6 canali DJM-V10

Con il nuovo DJM-V10 potrai creare sonorità uniche. Realizzato con un design innovativo, il DJM-V10 è un mixer di ultima generazione, ideato per consentire ai DJ più talentuosi di esprimersi al massimo della loro creatività. Questo mixer a 6 canali produce un sound vigoroso e avvolgente, pieno di sfumature eccezionali, e offre la libertà di realizzare mix che il pubblico non ha mai sentito prima.

Basterà collegare CDJ player, giradischi o altre fonti audio ai sei canali del DJM-V10 e grazie all’EQ a 4 bande potrai “scolpire” il tuo sound. Potrai eliminare le frequenze alte e basse e suonare con le due gamme medie che utilizzano una curva esclusiva, necessaria per definire con precisione il tuo sound. Anche il filtro è completamente nuovo, controllato da una manopola dedicata ad ogni canale. Aggiungi inoltre vigore alle tue tracce selezionando frequenze alte o basse, poi fai scorrere la manopola da sinistra verso destra.

La tua creatività viaggia senza limiti grazie all’upgrade della sezione send/return del DJM-V10. E’ possibile dirottare l’audio su uno dei 4 FX integrati e inoltrarli, fino a due sorgenti esterne, contemporaneamente. Personalizza il tuo set-up collegando unità FX, pedaliere per chitarre e molto altro per conferire un carattere unico alla tua performance. Reindirizza l’audio verso il canale originale o crea il tuo mix direttamente dall’uscita principale. Puoi anche scegliere di dirottarlo in un canale separato e ottimizzarlo ulteriormente con il filtro. Per le tue performance sarà possibile anche utilizzare delle app per smartphone, collegando il telefono a MULTI/O.

Ogni caratteristica del DJM-V10 è stata accuratamente pensata per produrre il miglior sound possibile e permettere di modulare e creare sonorità personalizzate. Sovrapponendo funzionalità e FX con i sei canali, potrai utilizzare l’isolatore principale a 3 bande sull’uscita principale per modificare completamente o sintonizzare i contorni del mix.

E se vuoi giocare duro, pezzi classici con pezzi moderni, masterizzati, usa il compressore – il primo nel suo genere, mai visto su un mixer – potrai combinare varie sonorità al fine di ottenere un mix perfetto. Basterà ruotare la manopola e il volume dell’audio del canale selezionato verrà potenziato, dando vita ad un mix più naturale. Se sei in cerca di emozioni forti, aggiungi armonia e profondità con Beat FX e il nuovissimo Shimmer.

Sfrutta le molteplici funzionalità del mixer utilizzando il nuovo equalizzatore booth monitor del DJM-V10 per modificare il suono che viene dai monitor della cabina DJ. E con la doppia uscita cuffie– ognuna collegata al proprio canale di monitoraggio con livello di controllo – è possibile subentrare da un DJ che sta ultimando la sua performance o esibirsi in back-to-back per tutta la notte, senza doversi adattare al suono proveniente dalle cuffie.

Il DJM-V10 sarà disponibile dagli inizi di febbraio 2020.

Per utilizzarlo con rekordbox dj/dvs, collega il mixer ad un computer con l’ultima versione del software (la licenza rekordbox dj/dvs richiesta è disponibile separatamente). Il DJM-V10 è anche Serato DJ- ready (e’ richiesto il kit licenza SeratoDJ Club, disponibile separatamente- la compatibilità con Serato DJ Pro è in arrivo) e TRAKTOR DVS-ready (è richiesto TRAKTOR PRO 3, disponibile separatamente).

CARATTERISTICHE CHIAVE DEL DJM-V10:

1. Una qualità di suono unica

Goditi il calore del sound naturale di questo mixer e apprezza ogni sfumatura della musica. Abbiamo optato per un elaboratore del segnale digitale da 96-kHz/64-bit e tecnologia dithering DSP, insieme a convertitori A/D e D/A di altà qualità da 32 bit. A questo si aggiunge il clock a basso jitter per offrire un suono analogico arricchito da alti precisi e toni medi vibranti

2. Sei canali

Scegli il tuo setup ideale e collega tutto da CDJ ai giradischi, a campionatori, sintetizzatori e batteria. Per renderti la vita più semplice, i terminali di ingresso analogico sono allineati a ciascun canale sul pannello superiore, cosi saprai sempre dove collegare i cavi quando sei in cabina.

3. EQ a 4 bande

Scolpisci il tuo sound esattamente come vuoi grazie al nuovissimo EQ a 4 bande. Le quantità di frequenze, le curve, i tagli e i boost su ogni banda sono stati pensati precisamente per conferire flessibilità. Isola totalmente i bassi e gli alti e modifica le due gamme medie -che hanno le proprie curve per sintonizzare il tuo mix.

4. Nuovo filtro con manopola dedicata su ogni canale

Cambia radicalmente il suono di ogni traccia o applica piccole modifiche utilizzando il filtro di nuova concezione con controllo della risonanza. Passa da alti a bassi pigiando i rispettivi tasti, poi ruota la manopola da sinistra (senza filtri) tutto verso destra (massima applicazione filtri). Poiché i comandi per regolare gli alti e i bassi sono separati, la mobilità della manopola è interamente dedicata all’opzione che scegli tu, per farti ottenere il doppio della risoluzione rispetto al filtro disponibile sul DJM-900NXS2. Ci significa che potrai sfumare il suono in mille modi diversi modificando liberamente l’effetto.

5. Sezione Send/return

Invia l’audio a uno dei quattro FX integrati e fino a due unità esterne, per creare sonorità uniche e live remix. Puoi collegare una serie di apparecchi ai terminali jack TRS send/return come pedali per chitarre, unità FX e altro ancora.

Gli FX send/return integrati sono Short Delay, Long Delay, Dub Echo, e Reverb. Con le manopole per il controllo dei parametri a disposizione, potrai sintonizzare gli FX come segue:

Size/Feedback: modifica le dimensioni della stanza quando si utilizza il riverbero, e la quantità di feedback quando si utilizza un suono con ritardo e con eco.

Time: regola le sfumature del riverbero e il tempo di ritardo per ritardi e eco.

Tone: modifica il tono del suono con effetti, rendendolo più profondo e pieno, o leggero e frizzante.

Master Mix Level: funge da volume totale del suono prodotto quando il Master Mix è attivo.

Che tu stia utilizzando apparecchiature esterne o gli FX intergrati, sarai tu a decidere dove far tornare l’audio. Reindirizzalo su un canale vuoto e applica ulteriori modifiche al suono prodotto utilizzando l’EQ e il filtro. Potrai persino inserirlo direttamente nel tuo mix attivando il Master Mix per reindirizzarlo verso l’uscita principale.

6. Isolatore principale a 3 bande

Controlla facilmente il tono di tutto il mix grazie all’isolatore principale e 3 bande, che offre nuove curve boost/cut e la possibilità di regolare le frequenze crossover e altri parametri. Approfitta dei tasti grandi e sorprendi il tuo pubblico con cambiamenti di tono entusiasmanti.

7. Manopola compressore su ogni canale

Se vuoi suonare brani vecchi o mai masterizzati ma temi che vengano sopraffatti dal volume della musica realizzata con tecnologie più moderne, il DJM-V10 ha la soluzione per te. Attiva la manopola del compressore sul canale rilevante e il mixer potenzierà l’audio in tempo reale. Più lento è il brano più si aggiunge energia, perché rinvigorendo il sound di tracce “deboli”, si ottiene un effetto minimale sulla musica masterizzata.

8. Doppia uscita cuffie e Equalizzatore per cabina

.Collega le cuffie in contemporanea ad un altro DJ e approfitta per farti un’idea tutta tua. Ogni uscita cuffie ha il suo controllo Cue/Master Mix e la propria manopola di regolazione livello, cosi da permetterti di ascoltare solo ci che vuoi mentre ti prepari a subentrare ad un collega o a iniziare una sessione back to back. E con l’EQ in cabina, potrai modificare il sound dagli altoparlanti monitor per evitare di stancare l’udito durante le esibizioni più lunghe.

9. Supporto per unità esterne, app, e servizi

Software DJ

Control rekordbox, TRAKTOR PRO 3, e Serato DJ Pro*1.

RMX-1000 per iPad

Collega l’Ipad via MULTI I/O, apri la app RMX-1000 per iPad e attiva FX e campionamenti pre-assegnati per creare e scomporre tracce in sincronia con il beat.

ShowKontrol

DJM-V10 supporta il protocollo ShowKontrol PRO DJ LINK. Ci consente a DJ, produttori tecnici,

LJ e VJ di utilizzare tutte le informazioni importanti del DJM-V10, come le posizioni effettive del fader e della manopola, per allineare efficacemente suoni e immagini e creare spettacoli che manderanno in visibilio il pubblico.

Inoltre, alcune delle impostazioni del DJM-V10 possono essere configurate in remoto tramite il software ShowKontrol. DJM-REC. Registra in modo efficiente e archivia facilmente i tuoi mix tramite l’app DJM-REC per iPhone o iPad. Carica i tuoi suoni sui servizi cloud o esegui lo streaming live dei tuoi set in tutta tranquillità.

10. Altre caratteristiche

Cavo di alimentazione con blocco – per evitare disconnessioni accidentali*2

DIN Midi out – sincronizza l’equipaggiamento esterno attraverso BPM da rekordbox

