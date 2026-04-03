Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Pioneering Spirit Reloaded: la nuova EQS introduce la rivoluzione Steer-by-Wire

Published

La costante tensione verso l’innovazione, che da 140 anni contraddistingue Mercedes-Benz, trova una nuova espressione nella nuova EQS. La berlina elettrica di punta della Casa di Stoccarda sarà infatti la prima a introdurre la tecnologia Steer-by-Wire, segnando un nuovo capitolo nella storia della mobilità. Con questo sistema, Mercedes-Benz diventa il primo costruttore tedesco a offrire una soluzione di sterzo completamente elettrica su un modello di serie.

Il debutto dello Steer-by-Wire rappresenta un’evoluzione profonda dell’interazione tra conducente e veicolo. “Precisa, intuitiva e senza sforzo: così si presenta la nuova generazione dello sterzo sulla EQS”. Questa definizione riassume la filosofia alla base del progetto: migliorare la connessione tra uomo e macchina grazie a una tecnologia capace di semplificare la guida e rendere ogni spostamento più fluido e sicuro.

Il sistema Steer-by-Wire elimina la connessione meccanica tra volante e ruote anteriori, sostituendola con una trasmissione elettronica dei segnali di sterzata. In questo modo, ogni movimento del volante viene tradotto istantaneamente in un comando preciso alle ruote, offrendo una risposta più diretta e adattiva. Il risultato è una nuova esperienza al volante, caratterizzata da un controllo più accurato, minore sforzo fisico e una sensazione di guida più naturale.

Tra i principali vantaggi di questa tecnologia spiccano una maggiore semplicità nelle manovre e nei parcheggi, oltre a una stabilità e agilità di guida superiori, particolarmente apprezzabili nelle situazioni urbane o nei percorsi più tortuosi. Anche l’ergonomia dell’abitacolo trae beneficio da questa innovazione: l’assenza di una colonna dello sterzo convenzionale consente un accesso più agevole, una maggiore percezione di spazio a bordo e una visibilità ottimizzata del display conducente.

Nonostante il profondo cambiamento tecnico, la sicurezza resta un pilastro imprescindibile. La nuova EQS adotta un’architettura innovativa degli airbag progettata appositamente per il suo volante compatto. Questo garantisce i massimi standard di protezione per il conducente, senza compromessi in termini di comfort o design.

Con l’introduzione dello Steer-by-Wire, Mercedes-Benz riafferma la propria leadership tecnologica e la capacità di anticipare le tendenze dell’automotive. Dall’invenzione dell’automobile fino alla rivoluzione elettrica, la Casa tedesca continua a plasmare il futuro della mobilità con soluzioni pionieristiche che coniugano tradizione, sicurezza e avanguardia digitale.

La EQS, simbolo della visione contemporanea del lusso sostenibile, diventa così la prima ambasciatrice di questa nuova filosofia di guida: un’auto in cui ogni dettaglio tecnico è concepito per offrire al conducente un’esperienza fluida, precisa e coinvolgente. Con il suo Pioneering Spirit Reloaded, Mercedes-Benz dimostra ancora una volta che il progresso non è soltanto un obiettivo, ma una costante promessa.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Motori

SOGNANDO ROSSO: gli anni di Luca Cordero di Montezemolo alla Ferrari in arrivo dal 20 marzo su Sky Documentaries

Spettacolo

Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e annuncia il ritorno in Calabria con il Jova Summer Party

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

Spettacolo

Gianni Morandi torna con “Monghidoro”: il nuovo singolo scritto da Jovanotti

Spettacolo

thevoto torna dopo due anni con “LITURGIA”: un rito di rinascita personale e artistica

Spettacolo

Labasco pubblica “Sotto gli occhi di Dio”: il debutto che unisce sacro e profano

Motori

KTM FREERIDE E 2027: la nuova moto elettrica offroad punta su leggerezza, potenza e accessibilità

Spettacolo

Milano Latin Festival 2026: l’estate meneghina si accende con i ritmi dell’America Latina

Spettacolo

U2, nuovo EP di 6 tracce: “EASTER LILY” disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali

Spettacolo

Matthew Rhys protagonista di “Widow’s Bay”, nuova serie Apple in arrivo ad aprile

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Motori

BMW iX3: nuova versione di accesso aggiunta alla gamma

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Spettacolo

EJENT: esce oggi il nuovo singolo “Ci Divertiamo” feat. Manitoba

Giochi

Bus Bound: la nuova simulazione di guida in arrivo il 28 maggio su PlayStation 5 e Xbox Series

Motori

Dacia porta la Dakar nelle città italiane con la “Sandrider Experience”

Motori

Suzuki: un Porte Aperte per celebrare l’inizio della stagione motociclistica

Spettacolo

Olivia Rodrigo annuncia il nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love”: in uscita il 12 giugno

Motori

Pioneering Spirit Reloaded: la nuova EQS introduce la rivoluzione Steer-by-Wire

Motori

OMODA & JAECOO accelera a marzo: crescita e quota in aumento

Motori

Porte Aperte Piaggio 2026: un aprile di motori, novità e vantaggi imperdibili

Giochi

Quattro classici Capcom tornano su Steam con sconti imperdibili
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

KTM FREERIDE E 2027: la nuova moto elettrica offroad punta su leggerezza, potenza e accessibilità

Con il debutto della nuova FREERIDE E 2027, KTM rilancia con decisione la propria visione di mobilità elettrica nel segmento offroad, proponendo una moto...

3 giorni ago

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

In un mercato italiano in crescita a marzo del 7,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con 185.367 immatricolazioni, il Gruppo Toyota chiude...

3 giorni ago

Motori

BMW iX3: nuova versione di accesso aggiunta alla gamma

BMW amplia la gamma elettrica Neue Klasse con la nuova BMW iX3 40, modello di accesso che punta su autonomia elevata, ricarica ultra-rapida e...

3 giorni ago

Motori

Dacia porta la Dakar nelle città italiane con la “Sandrider Experience”

Dacia dà inizio a un nuovo capitolo del proprio impegno nel motorsport con una proposta unica nel suo genere: Dacia Sandrider Experience. Il progetto,...

3 giorni ago