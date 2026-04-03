Pioneering Spirit Reloaded: la nuova EQS introduce la rivoluzione Steer-by-Wire

La costante tensione verso l’innovazione, che da 140 anni contraddistingue Mercedes-Benz, trova una nuova espressione nella nuova EQS. La berlina elettrica di punta della Casa di Stoccarda sarà infatti la prima a introdurre la tecnologia Steer-by-Wire, segnando un nuovo capitolo nella storia della mobilità. Con questo sistema, Mercedes-Benz diventa il primo costruttore tedesco a offrire una soluzione di sterzo completamente elettrica su un modello di serie.

Il debutto dello Steer-by-Wire rappresenta un’evoluzione profonda dell’interazione tra conducente e veicolo. “Precisa, intuitiva e senza sforzo: così si presenta la nuova generazione dello sterzo sulla EQS”. Questa definizione riassume la filosofia alla base del progetto: migliorare la connessione tra uomo e macchina grazie a una tecnologia capace di semplificare la guida e rendere ogni spostamento più fluido e sicuro.

Il sistema Steer-by-Wire elimina la connessione meccanica tra volante e ruote anteriori, sostituendola con una trasmissione elettronica dei segnali di sterzata. In questo modo, ogni movimento del volante viene tradotto istantaneamente in un comando preciso alle ruote, offrendo una risposta più diretta e adattiva. Il risultato è una nuova esperienza al volante, caratterizzata da un controllo più accurato, minore sforzo fisico e una sensazione di guida più naturale.

Tra i principali vantaggi di questa tecnologia spiccano una maggiore semplicità nelle manovre e nei parcheggi, oltre a una stabilità e agilità di guida superiori, particolarmente apprezzabili nelle situazioni urbane o nei percorsi più tortuosi. Anche l’ergonomia dell’abitacolo trae beneficio da questa innovazione: l’assenza di una colonna dello sterzo convenzionale consente un accesso più agevole, una maggiore percezione di spazio a bordo e una visibilità ottimizzata del display conducente.

Nonostante il profondo cambiamento tecnico, la sicurezza resta un pilastro imprescindibile. La nuova EQS adotta un’architettura innovativa degli airbag progettata appositamente per il suo volante compatto. Questo garantisce i massimi standard di protezione per il conducente, senza compromessi in termini di comfort o design.

Con l’introduzione dello Steer-by-Wire, Mercedes-Benz riafferma la propria leadership tecnologica e la capacità di anticipare le tendenze dell’automotive. Dall’invenzione dell’automobile fino alla rivoluzione elettrica, la Casa tedesca continua a plasmare il futuro della mobilità con soluzioni pionieristiche che coniugano tradizione, sicurezza e avanguardia digitale.

La EQS, simbolo della visione contemporanea del lusso sostenibile, diventa così la prima ambasciatrice di questa nuova filosofia di guida: un’auto in cui ogni dettaglio tecnico è concepito per offrire al conducente un’esperienza fluida, precisa e coinvolgente. Con il suo Pioneering Spirit Reloaded, Mercedes-Benz dimostra ancora una volta che il progresso non è soltanto un obiettivo, ma una costante promessa.