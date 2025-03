Pirelli Design e Denis Dekovic: una collaborazione che unisce velocità e stile

Pirelli Design alza l’asticella del mondo lifestyle annunciando una nuova, esclusiva collaborazione con Denis Dekovic, designer di fama internazionale. Questa partnership darà vita a collezioni uniche che fondono estetica, glamour e tradizione, portando la filosofia dell’innovazione Pirelli oltre l’universo dei motori.

L’accordo si inserisce nell’espansione dell’area lifestyle di Pirelli Design, che si affianca al merchandising e al licensing, comparti già consolidati dell’azienda. Grazie all’esperienza trentennale di Dekovic nel settore dell’abbigliamento sportivo, i nuovi prodotti saranno il perfetto connubio tra performance, rigore e prestigio, riflettendo l’eccellenza del marchio Pirelli in pista e nella vita di tutti i giorni.

Il primo frutto della collaborazione è già pronto a lasciare il segno: la Special Edition Podium Caps, indossata dai piloti di Formula 1® durante 14 Gran Premi della stagione 2025. Questi esclusivi cappellini, progettati con materiali di alta qualità e dettagli curati, incarnano lo spirito delle corse e il DNA vincente di Pirelli.

I primi modelli saranno acquistabili a partire dalla settimana del Gran Premio d’Australia sulla nuova piattaforma di e-commerce Pirelli e in selezionati punti vendita premium a livello globale. Un’anticipazione di quella che si preannuncia come una collezione imperdibile per gli appassionati di motorsport e di design.

La collaborazione tra Pirelli e Dekovic non si ferma qui. Durante l’anno, verranno lanciate diverse Capsule Collection, esclusive linee di abbigliamento e accessori che uniscono materiali innovativi e un’estetica moderna con l’anima racing di Pirelli. Ogni capo sarà caratterizzato da una lavorazione minuziosa e ispirato alla passione per la velocità e l’innovazione tecnologica.

“La collaborazione con Denis Dekovic apre un nuovo capitolo per Pirelli nel mondo lifestyle. Ogni capo, ogni materiale e ogni dettaglio riflette la nostra incessante ricerca di innovazione ed eccellenza.”

Queste le parole di Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion, che sottolineano la portata di questa nuova avventura creativa.

Dal canto suo, Denis Dekovic vede questa partnership come un’opportunità unica di unire la velocità alla narrazione del design:

“Pirelli è sinonimo di innovazione, precisione e superamento dei limiti, proprio come il design. Ogni pezzo di questa collezione onora l’heritage del motorsport con una visione contemporanea.”

Le Special Edition Podium Caps firmate Dekovic celebrano 14 tappe del Campionato di Formula 1® 2025, con design ispirati alle culture e alle tradizioni dei Paesi ospitanti. Realizzati con materiali di pregio e cura artigianale, questi cappellini non sono solo accessori, ma vere e proprie icone da collezione.

I primi tre modelli in vendita saranno quelli dedicati ai Gran Premi di Australia (16 marzo), Cina (23 marzo) e Giappone (6 aprile), disponibili sullo store pirelli.